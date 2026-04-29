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ElPozo sigue en la lucha por el liderato con un triunfo a falta de tres segundos

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Redacción deportes, 29 abr (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida se mantiene en la pelea por el liderato de la Primera División de fútbol sala tras imponerse por 1-2 al Jaén Paraíso Interior en el Olivo Arena con un gol de Ricardinho a falta de apenas tres segundos para el final. El conjunto murciano, que continúa a la estela del Barça, sumó tres puntos de enorme valor en un partido de máxima exigencia y decidido en el último suspiro.

El encuentro comenzó con ventaja visitante gracias a un tanto lejano del guardameta Henrique, que sorprendió a la defensa local para firmar el 0-1. Sin embargo, el Jaén reaccionó con rapidez y, tras asumir el control del juego, logró igualar la contienda por medio de João Salla (1-1). Los andaluces crecieron con el paso de los minutos y dispusieron de varias ocasiones para adelantarse, aunque sin acierto en la finalización.

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Tras el descanso, el choque mantuvo un ritmo elevado y alternativas para ambos equipos, si bien el marcador no se movió durante gran parte del segundo tiempo. Jaén volvió a generar peligro, pero se encontró con la solidez defensiva de ElPozo y la falta de precisión en los metros finales.

Con el empate persistiendo, el conjunto murciano apostó por el portero-jugador en los compases finales, una decisión que resultó determinante. En la última acción del partido, Ricardinho aprovechó un balón suelto en el área para anotar el definitivo 1-2 y sellar la victoria visitante.

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Con este resultado, ElPozo Murcia continúa a dos puntos del Barça, que sigue liderando la clasificación tras imponerse por 2-4 al Viña Albali Valdepeñas y firmar su octava victoria consecutiva. El conjunto azulgrana tuvo que emplearse a fondo en el pabellón Virgen de la Cabeza, donde los locales se adelantaron en el minuto seis con un tanto de Nicolás. Pese a las dificultades iniciales, Pito igualó antes del descanso (1-1) y, tras la reanudación, Sergio González y Touré encarrilaron el encuentro con dos goles en apenas un minuto (1-3).

La expulsión de Matheus permitió a Carrasco recortar distancias para los manchegos (2-3), que buscaron el empate hasta el final, pero de nuevo Pito apareció para establecer el definitivo 2-4 y asegurar tres puntos que consolidan el liderato azulgrana.

En otros encuentros de la jornada, el Family Cash Alzira y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad firmaron un empate (4-4) en un duelo vibrante y lleno de alternativas, mientras que el Servigroup Peñíscola superó por 4-3 al Movistar Inter con una destacada actuación de Diego Quintela, autor de un triplete.

A falta de tres jornadas para el final de la fase regular, la lucha por el liderato continúa abierta, con el Barça en cabeza y ElPozo Murcia presionando de cerca tras una victoria agónica en Jaén. EFE

jmd/sab

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