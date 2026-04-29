Sorloth “se resintió” de un golpe en el calentamiento y por eso no jugó ante el Arsenal

Madrid, 29 abr (EFE).- Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, se resintió este miércoles durante el calentamiento del golpe que había sufrido hace una semana y media en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, por lo que no estuvo disponible para entrar al terreno en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Así lo confirmó Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino, en declaraciones a ‘Movistar+’ al término del duelo en el Metropolitano. “Estuvo una semana, la semana previa, prácticamente hasta el lunes, con descanso de un golpe que había tenido en la parte de atrás de la pierna y se ve que durante el calentamiento haciendo algún gesto se ha resentido y no podía jugar. Mala suerte”, declaró el directivo.

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Después, Simeone también expuso que Sorloth “dijo que le molestaba un poco la pierna”. “Lo cuidamos para no forzar nada”, apuntó. EFE