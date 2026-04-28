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Podemos amplía la denuncia contra Vox por los incidentes en el acto de Abascal en Granada

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Granada, 28 abr (EFE).- Podemos Andalucía ha ampliado la denuncia contra Vox presentada a la Fiscalía Provincial de Granada por los incidentes ocurridos el 16 de abril durante un acto de precampaña en el que participaba Santiago Abascal, quien instó a los asistentes a expulsar a un grupo de manifestantes que protestaban detrás del cordón policial.

Según ha informado este martes Podemos, se ha ampliado la denuncia tras conocer nuevos datos y hechos reflejados por la Junta Electoral de Zona de Granada y por varios medios de comunicación.

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En concreto, la Junta Electoral de Zona ha decidido trasladar el expediente a la Fiscalía ya que, según Podemos, podría haber motivos para realizar una investigación policial.

Por otro lado, el partido ha asegurado que informaciones publicadas en medios como Granada Digital o Canal Red muestran a una de las personas que portaba armas prohibidas.

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Se trataría supuestamente de un empresario de Granada que podría tener "un vínculo personal" con Santiago Abascal, quien se habría dirigido a él con las palabras "gracias querido Enrique".

La secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado este martes que los incidentes tienen "una clara relevancia penal" que a su juicio debería ser investigada para determinar culpables y responsabilidades "por el uso de la coerción y la violencia contra manifestantes pacíficos".

La denuncia sostiene que no se trató de un incidente aislado, sino de una actuación "de extrema gravedad" ocurrida en contexto preelectoral en la que se produjeron agresiones a manifestantes pacíficos e incluso lesiones a, al menos, un agente policial.

Por esos motivos Podemos ha pedido a la Fiscalía que investigue posibles delitos de coacciones, lesiones, desórdenes públicos, porte de arma prohibida y eventual inducción o provocación de la violencia por parte de Santiago Abascal. EFE

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