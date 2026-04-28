Podemos amplía la denuncia contra Vox por los incidentes en el acto de Abascal en Granada

Granada, 28 abr (EFE).- Podemos Andalucía ha ampliado la denuncia contra Vox presentada a la Fiscalía Provincial de Granada por los incidentes ocurridos el 16 de abril durante un acto de precampaña en el que participaba Santiago Abascal, quien instó a los asistentes a expulsar a un grupo de manifestantes que protestaban detrás del cordón policial.

Según ha informado este martes Podemos, se ha ampliado la denuncia tras conocer nuevos datos y hechos reflejados por la Junta Electoral de Zona de Granada y por varios medios de comunicación.

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En concreto, la Junta Electoral de Zona ha decidido trasladar el expediente a la Fiscalía ya que, según Podemos, podría haber motivos para realizar una investigación policial.

Por otro lado, el partido ha asegurado que informaciones publicadas en medios como Granada Digital o Canal Red muestran a una de las personas que portaba armas prohibidas.

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Se trataría supuestamente de un empresario de Granada que podría tener "un vínculo personal" con Santiago Abascal, quien se habría dirigido a él con las palabras "gracias querido Enrique".

La secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado este martes que los incidentes tienen "una clara relevancia penal" que a su juicio debería ser investigada para determinar culpables y responsabilidades "por el uso de la coerción y la violencia contra manifestantes pacíficos".

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La denuncia sostiene que no se trató de un incidente aislado, sino de una actuación "de extrema gravedad" ocurrida en contexto preelectoral en la que se produjeron agresiones a manifestantes pacíficos e incluso lesiones a, al menos, un agente policial.

Por esos motivos Podemos ha pedido a la Fiscalía que investigue posibles delitos de coacciones, lesiones, desórdenes públicos, porte de arma prohibida y eventual inducción o provocación de la violencia por parte de Santiago Abascal. EFE

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