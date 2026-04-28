El PSOE estudia personarse en investigación judicial a informáticos despedidos del Senado

Madrid, 28 abr (EFE).- El grupo parlamentario del PSOE en el Senado está estudiando con qué fórmula puede solicitar la personación en la investigación judicial abierta en un juzgado madrileño sobre las intromisiones informáticas ilícitas por las que fueron despedidos dos trabajadores de la Cámara Alta.

Los socialistas podrían pedir la personación como grupo parlamentario, o bien como partido, o incluso de forma personal por los senadores que resultaron afectados, ha explicado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Ha apuntado que si bien la auditoría de los servicios jurídicos del Senado determinó que no hubo accesos a la privacidad informática de ningún senador, tan solo a la de diez funcionarios y seis miembros del personal laboral, sí que hubo un informe técnico previo en el que se citaba a senadores afectados "por sus nombres y apellidos".

Entre ellos, algunos socialistas, ha indicado Espadas, para subrayar que estos "están en su derecho" de conocer con certeza qué tipo de acceso hubo y cómo avanza la instrucción judicial en ese sentido.

PUBLICIDAD

El PSOE había pedido que fuera la Mesa del Senado la que decidiera la personación de la Cámara en la investigación judicial, pero la Mesa, en la que tiene mayoría absoluta el PP, lo rechazó el pasado jueves.

Los hechos se investigan por la titular de la plaza número 45 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que abrió diligencias el 15 de abril, inició la causa por un delito genérico de ataque a sistema informático y ha citado para el 24 de junio, como investigados, a los dos trabajadores.

PUBLICIDAD

Espadas ha lamentado, además, que el pasado verano la Mesa del Senado aprobara una renovación de todos los equipos informáticos de los senadores, con la oposición del PSOE, que arguyó que podría derivarse una destrucción de pruebas en la investigación de ese caso.

La investigación interna en el Senado comenzó en octubre de 2024 y concluyó en una primera fase con una propuesta de suspensión de empleo y sueldo por un trimestre para los dos trabajadores indefinidos, que son un matrimonio, pero más tarde la letrada mayor, Sara Sieira, elevó a la Mesa una propuesta de despidos, que los ejecutó en mayo de 2025 y derivó los hechos a la fiscalía.

PUBLICIDAD

Tras investigarlo durante medio año, el pasado enero la fiscalía presentó una denuncia por un presunto delito de descubrimiento de secretos. EFE