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Cómo eliminar las cochinillas de las plantas y del jardín de casa

Las cochinillas, esos diminutos insectos que pasan desapercibidos en hojas y tallos, son uno de los parásitos más comunes y persistentes del mundo vegetal. La detección precoz y la identificación de sus distintas formas resultan claves para evitar daños mayores y mantener las plantas en buen estado

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Cómo eliminar las cochinillas de las plantas y del jardín de casa

Las cochinillas son para las plantas como los ácaros para los animales domésticos: diminutas, discretas y capaces de causar más de un problema en cualquier rincón verde. Así lo recoge Cose di Casa, que señala a este insecto como uno de los parásitos más habituales en el mundo vegetal, con especial incidencia en especies tanto de interior como del jardín. El daño que provocan no se limita a la apariencia, ya que, al alimentarse de la savia, provocan que las hojas pierdan color y vitalidad.

Cómo reconocer una plaga de cochinillas

El primer paso para frenar el avance de las cochinillas pasa por la observación. Estos insectos pueden identificarse sin dificultad si se revisan hojas, tallos y ramas con regularidad. Su aspecto varía: desde formas algodonosas o harinosas - que tienden a esconderse bajo las hojas - hasta ejemplares de escudete, conocidos también como cochinilla de San José o marrón, que se reconocen por el escudo ceroso que protege su cuerpo.

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Se han documentado casos de cochinilla asiática que deja en los árboles infestados filamentos blancos en forma de anillo. Estos filamentos no son otra cosa que ovisacos formados por cera y llenos de huevos, que aparecen entre abril y mayo. Las crías emergen a finales de primavera y utilizan las hojas como sustento.

Las cochinillas presentan una gran variedad de formas, colores y tamaños: semiesféricas, en coma, con aspecto de estrella, blancas, marrones, negruzcas, diminutas o de hasta un centímetro y medio. La clave está en revisar las plantas con frecuencia para detectar cualquier anomalía que aparezca en la superficie de la planta.

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Cómo eliminar las cochinillas de las plantas y del jardín de casa

El ataque de estos insectos se manifiesta en un primer momento por el amarilleamiento de las hojas. Las plantas jóvenes o de tejidos blandos suelen ser las más afectadas. La pérdida de savia y nutrientes se traduce en debilitamiento progresivo y, si la infestación se alarga, las hojas pueden caer y la planta quedar en estado crítico. Las melazas que producen, residuos azucarados tras la succión de los jugos, crean el ambiente perfecto para que proliferen hongos, especialmente la fumagina, lo que agrava el deterioro general.

La lista de especies susceptibles es extensa. Entre las favoritas de las cochinillas se encuentran perennes como laurel, madroño, acebo, adelfa, abeto, pino, cítricos y olivo; suculentas como Mammillaria, Opuntia o Euphorbia; y caducifolias, desde arces y tilos hasta rosas, hortensias, vid o ciruelo. No hay que olvidar la cochinilla radicular, invisible al ojo en la parte aérea, pero capaz de causar estragos en las raíces. Cuando una planta presenta síntomas sin señales externas, conviene revisar el cuello y las raíces, y, si es necesario, trasplantar y limpiar bien la zona.

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Cómo eliminar las cochinillas de las plantas y del jardín de casa

Cómo controlar una plaga de cochinillas

El control de la plaga puede afrontarse de varias maneras. Cuando la presencia de cochinillas es limitada, los remedios caseros pueden ser suficientes. El jabón de Marsella, aplicado diluido y rociado sobre las zonas afectadas, es uno de los métodos más populares. También se emplean preparados de nicotina o extracto de ortiga, siempre en solución acuosa.

Tras el tratamiento con jabón, conviene aclarar bien la planta para evitar que los restos resulten perjudiciales. En especies más resistentes, como las suculentas, funciona la mezcla diluida de agua y alcohol desnaturalizado, aunque se recomienda probar primero en una pequeña superficie.

El control biológico cobra protagonismo gracias a las mariquitas, grandes aliadas frente a la cochinilla algodonosa. Entre las especies más eficaces destaca Cryptolaemus montrouzieri, que ayuda a mantener la plaga bajo control de forma natural.

Cuando la infestación avanza y la planta muestra claros signos de deterioro, los aceites minerales blancos actúan como barrera, asfixiando a las cochinillas bajo una película oleosa. Si la plaga se resiste, existen insecticidas de ingestión que requieren aplicaciones periódicas cada diez o doce días. Es importante cubrir toda la copa y eliminar las partes más afectadas para reducir la carga de insectos. El cepillado mecánico con un cepillo de plástico permite retirar colonias compactas sin necesidad de productos químicos, especialmente en ramas y ramitas.

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