El PSOE insta a Bruselas a aclarar si la discriminación que prevé la "prioridad nacional" de Vox y PP choca con Tratados

La delegación del PSOE ante el Parlamento Europeo ha instado este martes a la Comisión Europea a aclarar si la discriminación que prevé el concepto de "prioridad nacional" para el acceso a medidas sociales en España, tal y como recogen los pactos de gobierno de PP y Vox en territorios como Extremadura y Aragón, es compatible con los Tratados de la UE y con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Así lo expresa el eurodiputado socialista y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, en una pregunta parlamentaria con solicitud de respuesta del Ejecutivo comunitario en la que los socialistas apuntan serias dudas jurídicas respecto a que esta fórmula sea compatible con el Derecho comunitario.

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En concreto, la consulta plantea que el modelo de Vox y PP choque con el "principio de no discriminación por razón de nacionalidad" recogido en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con las disposiciones sobre "ciudadanía" de la Unión de los artículos 20 y 21 y con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

López Aguilar advierte en su pregunta de que el PP y Vox han introducido en varios pactos de gobierno a nivel regional el principio de "prioridad nacional" para otorgar un "acceso preferente a nacionales frente a personas migrantes", incluidos ciudadanos europeos, en ámbitos como la vivienda, las ayudas, las prestaciones sociales o servicios públicos.

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En este contexto, el eurodiputado socialista pregunta al Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen si considera que este concepto es "compatible" con el Derecho de la Unión Europea, al tiempo que se interesa por las "medidas" que Bruselas podría poner en marcha para "ganar la plena observancia" de la legislación comunitaria en caso de que PP y Vox pongan en práctica esta forma de discriminación.