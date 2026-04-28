Abstención del PNV en el decreto de alquiler obliga a Sumar a lograr voto a favor de Junts

Madrid, 28 abr (EFE).- La abstención anunciada por el PNV en la votación de este martes en el Congreso del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler hace que ya no sea suficiente para el Gobierno conseguir también la de Junts para convalidarlo, sino que requiere el voto a favor del grupo de Miriam Nogueras.

A pocas horas para la votación, los grupos que han anunciado su voto en contra (PP, Vox y UPN) suman 177 diputados frente a los 167 a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís) y previsiblemente de la diputada de Coalición Canaria; y la abstención de los cinco miembros del PNV.

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Esto supone que el acuerdo de última hora que intenta conseguir el Ejecutivo con Junts ya no buscaría la abstención de los independentistas, sino el voto a favor de sus siete diputados, lo que haría posible que el decreto saliera adelante con 174 votos a favor, 171 en contra y cinco abstenciones.

A pesar de la dificultad para lograr ese acuerdo 'in extremis' con Junts, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, se ha mostrado confiada en conseguirlo.

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"Hasta que esta tarde se apriete el botón, mantenemos tanto el trabajo intenso como la esperanza en que este real decreto ley va a salir convalidado esta tarde", ha subrayado hoy en rueda de prensa.

Barbero ha incidido también en trasladar un "mensaje de tranquilidad a todos los inquilinos que han solicitado la prórroga de su contrato de alquiler, ya que, según ha dicho, está "amparada por la ley" aunque el pleno del Congreso derogara hoy el decreto ley.

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Preguntada por la posibilidad de que Sumar pida que la votación sea por llamamiento individual de los diputados, la portavoz ha respondido que "todos sus esfuerzos están en la negociación" y que todavía no se han planteado esa decisión.

Según fuentes de Sumar, la opción de pedir votación por llamamiento siempre está "encima de la mesa" en todas las que son "importantes" si con ello consiguen un fin estratégico.

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Para ello, basta con que lo soliciten dos grupos parlamentarios, incluso con la sesión plenaria empezada.

Aunque Sumar prefiere no hablar de "plan B" si el decreto es derogado, otros grupos como Podemos han propuesto que el Ejecutivo vaya "aprobando mes a mes" el mismo texto "hasta que otros escenarios sean posibles".

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Su portavoz, Javier Sánchez, ha opinado este martes que lo importante es que la prórroga de los alquileres "vuelva al Congreso en la forma en que ellos entiendan que se tiene que hacer".

En esa línea, algunos diputados de Sumar se han mostrado partidarios de presentar un nuevo real decreto ley con la prórroga de los alquileres y las peticiones de Junts si el de hoy no sale adelante, aún reconociendo que sería una "chapuza técnica".

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"La chapuzas técnicas no pueden estar por encima de las chapuzas de la gente", ha considerado uno de ellos en los pasillos.

El decreto ley que vota hoy el pleno del Congreso permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta.EFE

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