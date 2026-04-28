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Almeida sitúa el acceso a la vivienda como el principal reto ante el crecimiento de Madrid

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Madrid, 28 abr (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales retos de la capital, en un contexto de fuerte crecimiento poblacional que ha cifrado en alrededor de 100.000 nuevos habitantes al año en los últimos ejercicios.

Durante su intervención en el foro internacional de ciudades Bloomberg CityLab celebrado en el Teatro Real, Almeida ha explicado que "conviene no decirle a la gente que esto se va a arreglar para mañana, conviene decirle que tenemos un plan y un modelo que entendemos que va a funcionar".

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Por ello, ha defendido la necesidad de impulsar la construcción de vivienda "de manera masiva".

El alcalde madrileño ha asegurado que el Ayuntamiento ha adoptado medidas normativas "que no tenían precedente en ningún ayuntamiento en España" y ha subrayado que Madrid necesita aumentar la oferta residencial para evitar problemas de infravivienda.

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Almeida ha situado la seguridad como un elemento clave de la calidad de vida y la competitividad de Madrid frente a otras grandes ciudades.

"Somos conscientes de que la seguridad no es solo objetiva, sino también subjetiva. Tiene que haber no solo las condiciones de seguridad, sino sobre todo un sentimiento de seguridad para la gente que está en Madrid", ha señalado y ha defendido que "Madrid tiene el cuerpo de policía local más grande de cualquier ciudad y capital de Europa".

El alcalde también ha abordado el reto del envejecimiento y la soledad no deseada, destacando que Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor esperanza de vida, junto con Tokio.

En este ámbito, ha explicado que el Ayuntamiento está incorporando herramientas de inteligencia artificial para mejorar la detección de situaciones de riesgo.

"Tenemos el contrato más importante del Ayuntamiento que se fundamenta precisamente en procesos de inteligencia artificial que nos permiten detectar de manera inmediata cualquier circunstancia que pueda derivar en un riesgo para la persona mayor", ha señalado.

Ha añadido que esta atención puede activarse "a través de muy diversas maneras con el Ayuntamiento, a través del teléfono, de un botón, o de un reloj inteligente", en el marco de un sistema de apoyo destinado a prevenir situaciones de vulnerabilidad y soledad no deseada.

El alcalde ha defendido además la necesidad de mantener el "equilibrio" entre el crecimiento económico y demográfico de la capital y la preservación de su identidad.

Almeida ha advertido de que el desarrollo de la ciudad no puede implicar una pérdida de su esencia.

"Hay una palabra que beneficia el futuro de la ciudad de Madrid y que nos permite garantizar este proceso de crecimiento, que es equilibrio", ha señalado el alcalde.

Ha añadido que ese equilibrio debe darse "entre ser capaces de generar prosperidad, riqueza y empleo y de seguir construyendo una ciudad" sin perder su identidad.

"Si perdemos nuestra identidad, si despersonalizamos la ciudad de Madrid, entonces lo que estaremos será perdiendo la identidad y perderemos todo", ha señalado Almeida. EFE

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