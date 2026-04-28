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Fuerte despliegue policial en Málaga con una veintena de registros y varios detenidos

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(Actualiza la NA2048 con más información)

Málaga, 28 abr (EFE).- La Policía Nacional ha practicado este martes más de una veintena de registros y ha detenido a varias personas en medio de un fuerte despliegue policial en el barrio de La Trinidad en Málaga, donde en las últimas semanas se han producido enfrentamientos entre clanes familiares y varios tiroteos.

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Agentes uniformados y de paisano, con el apoyo de más de una decena de furgones policiales y un helicóptero, se han desplegado desde primera hora de la mañana en las calles de este barrio, según ha podido comprobar EFE.

Durante el operativo, que moviliza a más de 250 efectivos y se enmarca en unas actuaciones que se encuentran bajo secreto judicial, los agentes han realizado 21 entradas y registros.

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El dispositivo se ha establecido en torno a los lugares de los últimos enfrentamientos armados entre distintos clanes familiares en La Trinidad y se ha detenido a "la mayoría de los investigados", además de intervenir "numerosos efectos, entre ellos armas", según ha afirmado a EFE Teresa Pellús, portavoz de la Comisaría Provincial de Málaga.

Al frente de la operación se encuentra el Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Comisaría de Málaga, y participan efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto a agentes de las comisarías de los distritos norte, centro y oeste.

En el despliegue intervienen agentes de las unidades policiales de medios aéreos y guías caninos, de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Prevención y Reacción (UPR) e Intervención Policial (UIP).

De estas actuaciones entiende la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga número 5. EFE

(Foto) (Vídeo)

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