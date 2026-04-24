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Una plataforma convoca 3 días de movilizaciones contra la subida de cuotas a los autónomos

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Madrid, 24 abr (EFE).- La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado distintas movilizaciones en toda España del 25 al 27 de abril para protestar contra el anuncio del Gobierno referente a la subida de la cuotas a los autónomos societarios y colaboradores.

En una nota de prensa remitida este viernes a los medios de comunicación, los convocantes ha señalado que, a pesar de que la aplicación de la subida de cuotas aún no se ha concretado en todos sus detalles, se trata de una decisión que "genera inquietud" dentro de un "contexto marcado por el aumento de costes".

Además, han reclamado que se analice "con rigor el impacto real" de la medida sobre la actividad de pequeños negocios y profesionales.

"No estamos ante una cuestión menor. Hablamos de decisiones que afectan directamente a la viabilidad de muchas actividades, y por eso es importante que el colectivo esté presente y participe", han añadido.

Una de las primeras manifestaciones tendrá lugar este sábado en Madrid, a las 18:00 horas, con salida en la Plaza de Cibeles y un recorrido que transcurrirá por Gran Vía y terminará en la Plaza de España, donde se leerá un manifiesto.

A esta movilización le seguirán otras dentro de una "convocatoria coordinada a nivel estatal" que se desarrollará hasta el lunes 27 de abril en distintas ciudades del país, "adaptándose a las particularidades de cada territorio" y atendiendo a criterios logísticos, ha explicado la plataforma. EFE

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