Espana agencias

Motagua lidera el Clausura hondureño tras 0-0 ante Olancho

Guardar

Tegucigalpa, 23 abr (EFE).- Motagua, dirigido por el español Javier López, conserva el liderato del torneo Clausura hondureño con 36 puntos tras empatar 0-0 ante Olancho, que resistió con diez hombres desde el minuto 50, mientras Olimpia y Real España le siguen de cerca, al cierre de la vigésima jornada.

El empate le permite a Motagua conservar el liderato, acechado por Olimpia, con 35 unidades, y Real España, con 34.

Motagua creó más volumen de juego en el partido contra el Olancho, cuyo entrenador es el colombiano John Jairo López.

El partido tuvo en común la imprecisión en los pases, centros al área y disparos a portería de ambos clubes.

El mayor mérito del Olancho, que desde el minuto 50 jugó con un hombre menos por la expulsión de un defensa, fue el cerrojo defensivo que impuso para frenar los ataques del Motagua, que buscó un mejor resultado con llegadas por los extremos y el centro.

El resultado dejó a Olancho en la cuarta posición con 31 enteros y remotas posibilidades de cerrar al menos en el segundo lugar al finalizar las dos vueltas de la competición, para lo que restan dos fechas.

En el primer juego de hoy, Génesis sacó un valioso triunfo de visita ante Universidad Pedagógica, al que derrotó por 0-1.

Con el triunfo, Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira, escaló a la séptima casilla con 19 puntos, en tanto que Universidad Pedagógica se quedó en la novena con 18.

En el inicio de la jornada, Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, se impuso el miércoles 2-1 a Marathón, del argentino Pablo Lavallén, en un clásico nacional.

Real España, con el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, venció por 2-0 a Platense, y Victoria dio cuenta del colista Juticalpa 2-1. EFE

Últimas Noticias

Cortada la línea R4 de Rodalies por el fallecimiento de una persona por electrocución

Infobae

113-96. Los Wolves se hacen fuertes en casa y toman ventaja en la serie

Infobae

Una plataforma convoca 3 días de movilizaciones contra la subida de cuotas a los autónomos

Infobae

126-104: Los Raptors frenan a los Cavaliers y ganan su primer partido de los playoffs

Infobae

Errejón y Mouliaá declaran ante el juez por la querella de él por supuestas calumnias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

La DGT se gastará 45.000 euros en 300 sombrillas de playa para proteger a sus examinadores “que pasan muchas horas expuestos al sol”

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Un hombre mata a su expareja y después se suicida: el agresor tenía antecedentes por violencia de género

Las auditoras revelan que Transportes duplicó la compra de mascarillas “en apenas 13 minutos” sin justificación: “O se suministraban los ocho millones o nada”

ECONOMÍA

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

DEPORTES

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal