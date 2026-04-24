Motagua lidera el Clausura hondureño tras 0-0 ante Olancho

Tegucigalpa, 23 abr (EFE).- Motagua, dirigido por el español Javier López, conserva el liderato del torneo Clausura hondureño con 36 puntos tras empatar 0-0 ante Olancho, que resistió con diez hombres desde el minuto 50, mientras Olimpia y Real España le siguen de cerca, al cierre de la vigésima jornada.

El empate le permite a Motagua conservar el liderato, acechado por Olimpia, con 35 unidades, y Real España, con 34.

Motagua creó más volumen de juego en el partido contra el Olancho, cuyo entrenador es el colombiano John Jairo López.

El partido tuvo en común la imprecisión en los pases, centros al área y disparos a portería de ambos clubes.

El mayor mérito del Olancho, que desde el minuto 50 jugó con un hombre menos por la expulsión de un defensa, fue el cerrojo defensivo que impuso para frenar los ataques del Motagua, que buscó un mejor resultado con llegadas por los extremos y el centro.

El resultado dejó a Olancho en la cuarta posición con 31 enteros y remotas posibilidades de cerrar al menos en el segundo lugar al finalizar las dos vueltas de la competición, para lo que restan dos fechas.

En el primer juego de hoy, Génesis sacó un valioso triunfo de visita ante Universidad Pedagógica, al que derrotó por 0-1.

Con el triunfo, Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira, escaló a la séptima casilla con 19 puntos, en tanto que Universidad Pedagógica se quedó en la novena con 18.

En el inicio de la jornada, Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, se impuso el miércoles 2-1 a Marathón, del argentino Pablo Lavallén, en un clásico nacional.

Real España, con el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, venció por 2-0 a Platense, y Victoria dio cuenta del colista Juticalpa 2-1. EFE