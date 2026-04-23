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Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

El país liderado por Volodimir Zelenski inició su proceso de adhesión al bloque en febrero de 2022, pocos días después de comenzar la invasión rusa

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Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, ursula von der Leyen (Europa Press)
Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, ursula von der Leyen (Europa Press)

Chipre se ha convertido en las últimas horas en el epicentro de la política europea. La cumbre de los líderes de la Unión Europea, con el tema central de la crisis de Oriente Medio y las medidas del bloque para sortear las consecuencias del conflicto, ha virado hacia una guerra más antigua, la de Ucrania, tras el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros que anunciaron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El desbloqueo de los fondos europeos, permitirá a Ucrania aumentar su producción de armas y adquirir otras necesarias de los socios, así como la preparación para el próximo invierno del sector energético y de la infraestructura crítica, según ha detallado el presidente Volodimir Zelenski a través de X. Esta no ha sido la única buena noticia para Ucrania. En Chipre, los líderes han animado a avanzar con la adhesión del país al bloque europeísta.

“Ahora es el momento de mirar hacia el futuro y preparar el siguiente paso, y el siguiente paso consiste en iniciar oficialmente las primeras rondas de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE”, ha declarado Costa previo a la reunión informal. Este “siguiente paso”, frenado durante años, se podrá retomar gracias a la derrota del presidente hungaro, Viktor Orbán, que mantuvo de manera férrea su veto a esta adhesión, que debía acordarse por unanimidad.

Orbán, que perdió el poder en Hungría tras 16 años como primer ministro, ni siquiera ha acudido este viernes a la cumbre de Chipre, la última que se celebrará mientras el aliado de Putin esté en el poder húngaro. Así, su salida no solo abre las puertas al acoplamiento en la UE a Hungría, miembro del bloque desde 2004, sino que abre las puertas a la adhesión de Ucrania, una medida frenada con el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

Desde los países bálticos ha pedido que se avance hacia la incorporación de Ucrania, “aprovechando el momentun y presionar a Rusia”, en palabras del primer ministro estonio Kristen Michal. Una idea similar ha manifestado su homónimo lituano Gitanas Nausėda, señalando que “los países que han hecho un gran esfuerzo deben ser miembros de la UE lo antes posible”.

El camino de Ucrania hacia la adhesión

A finales de febrero de 2022, con la invasión rusa recién iniciada, Ucrania solicitó la adhesión a la Unión Europea, una posibilidad que se vio congelada por la escalada del conflicto. Ya en junio de 2022 la Comisión Europea presentó su dictamen sobre la solicitud, y todos los Estados miembros de la UE concedieron a Ucrania el estatuto de país candidato a la UE ese mismo mes.

Al año siguiente, en diciembre de 2023, los dirigentes de la UE acordaron iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania y, en junio de 2024, la Unión inició formalmente las negociaciones de adhesión con Ucrania en la primera Conferencia Intergubernamental. Para continuar con el proceso, Ucrania debía realizar reformas para adaptarse a la legislación y las normas del bloque.

En este sentido, Ucrania ha avanzado hasta el momento en varios aspectos importantes, como la reforma del sistema judicial, el desarrollo de una economía de mercado en funcionamiento, la lucha contra el blanqueo de capitales, la modernización de la administración pública o la protección de los derechos de las minorías. Si la voluntad de los 27 es clara, la Comisión presentará los resultados a los Estados miembros, tras los que se abrirán los capítulos de negociación.

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