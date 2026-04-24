126-104: Los Raptors frenan a los Cavaliers y ganan su primer partido de los playoffs

Toronto (Canadá), 23 abr (EFE).- Los Raptors se impusieron en la noche del jueves con claridad a los Cavaliers en Toronto por 126-104, y se colocaron a un partido de igualar la serie de los playoffs, con un juego agresivo en defensa y ataque en el que destacaron los locales Scottie Barnes y RJ Barrett, con 33 puntos cada uno.

Barnes, encargado de defender a James Harden, terminó la noche con un doble-doble de 33 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes. Es el primer jugador en la historia del equipo canadiense que logra más de 30 puntos, más de 10 asistencias y cinco o más rebotes en un partido de playoffs.

En los Raptors también sobresalieron dos jugadores del banquillo: Collin Murray-Boyles, con 22 puntos, y Jamison Battle, con 14 puntos, quien en el último cuarto anotó cuatro triples de cuatro intentos, además del único tiro de dos que lanzó.

En los Cavaliers, James Harden fue el máximo anotador, con 17 puntos, mientras que Donovan Mitchell se quedó en 15, los mismos que Evan Mobley y Max Strus.

Con el partido del jueves, los Cavaliers siguen por delante por 2-1. El próximo partido se disputará también en Toronto el domingo 26 de abril.

Tras el partido, el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson, reconoció que los Raptors apabullaron a sus jugadores, especialmente en la segunda mitad del partido, con un juego más físico.

"Hicieron un gran trabajo. También necesitamos mejorar nuestra distribución", explicó Atkinson para admitir a continuación que los Raptors "impusieron su voluntad".

Los Cavaliers, que habían dominado con relativa facilidad a los Raptors en los dos primeros partidos de los playoffs, disputados en Cleveland, iniciaron el encuentro controlando el marcador.

Los visitantes se pusieron rápidamente cinco puntos arriba en los dos primeros minutos gracias al juego de Mitchell y Harden. Pero el entrenador de los Raptors, Darko Rajakovic, respondió con rapidez sustituyendo al base titular, Ja'Kobe Walter, lo que permitió a los locales recomponerse.

Con una defensa pegajosa y física, los Raptors concluyeron el primer cuarto seis puntos por delante, 31-25, con 11 puntos de Barrett y 10 de Barnes.

En el segundo cuarto, la entrada de Strus en los Cavaliers, un especialista en triples, descompuso la defensa de los Raptors. En cinco minutos en la pista, Strus anotó tres triples de cinco intentos, lo que permitió a los de Cleveland anular la ventaja de los Raptors y dejar el marcador en 54-54 al descanso.

A la reanudación, unos Raptors capitaneados por Barnes volvieron a incrementar la presión, especialmente sobre Mitchell. Barnes, con 13 puntos, y Murray-Boyles, que ya había destacado en la primera mitad, con 6, empujaron a los Raptors, que terminaron el tercer cuarto con una ligera ventaja, 83-81, sobre los Cavaliers.

Fue en el último cuarto cuando, la combinación de Battle y Barrett, ambos en estado de gracia, desmontó totalmente a los Cavaliers, que perdieron su concentración.

Battle anotó el 100 % de sus tiros en el periodo, cuatro triples y uno de dos, mientras que Barrett sumó tres triples de tres intentos y los tres tiros de dos que lanzó para solo fallar dos tiros libres.

En los últimos 12 minutos, los Raptors anotaron 43 puntos por 23 de los Cavaliers, lo que dejó el marcador en 126-104. EFE

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