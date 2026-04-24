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113-96. Los Wolves se hacen fuertes en casa y toman ventaja en la serie

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Chicago (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Los Minnesota Timberwolves se hicieron fuertes este jueves en el Target Center de Minneapolis y doblegaron por 113-96 a los Denver Nuggets para tomar ventaja 2-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA.

Fue una prueba de fuerza grupal de los Wolves, tanto a nivel ofensivo, con Ayo Dosunmu liderando con 25 puntos a seis jugadores con dobles dígitos, como a nivel defensivo, con los Nuggets que no pasaron de un modesto 34.1 % de acierto en tiros de campo, su peor marca del año.

Tras perder el primer partido de la serie en Denver, Minnesota igualó con un trascendental triunfo a domicilio en el segundo duelo e impuso su ley en casa con gran autoridad.

Dosunmu firmó 25 puntos y nueve asistencias, con diez de quince en tiros de campo pese a fallar sus tres intentos de tres puntos. Jaden McDaniels selló el tercer doble doble de su carrera en los 'playoffs' con 20 puntos y diez rebotes, y no fue necesaria la mejor actuación de Anthony Edwards, que aportó 17 puntos con seis de quince en tiros.

Los Wolves dominaron en la pintura, donde llegaron 68 puntos, exactamente el doble que los que anotaron unos Nuggets que pagaron la ausencia de Aaron Gordon por lesión.

El francés Rudy Gobert lideró defensivamente a los Wolves. Sumó diez puntos, doce rebotes y tres tapones e hizo una labor clave para contener al serbio Nikola Jokic.

El triple MVP acabó el partido con 27 puntos, quince rebotes y tres asistencias, pero no pasó de un siete de 26 en tiros de campo y de un dos de diez desde el arco.

Jamal Murray también tuvo una noche complicada con 16 puntos y cinco de 17 en tiros de campo, tras fallar sus cinco intentos de tres puntos.

Los Wolves salieron a morder desde el primer momento y ya llevaban catorce puntos de ventaja en el primer cuarto, en el que McDaniels brilló con nueve puntos.

Un segundo segmento en el que los locales tiraron con un 67 % de acierto disparó la ventaja hasta el 52-30 y los 22 puntos de margen con los que los Wolves regresaron a los vestuarios dejaron encarrilada la victoria.

Dosunmu firmó diez puntos en ese cuarto y Edwards aportó nueve para unos Wolves que dispararon su ventaja hasta las 27 unidades en el tercer cuarto.

Un espectacular mate de McDaniels en el cuarto período subió el 103-86 que supuso una sentencia definitiva. Con cuatro minutos por jugar, los Nuggets vaciaron su banquillo y empezaron a pensar en el cuarto encuentro, fijado este sábado, de nuevo en Minneapolis. EFE

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