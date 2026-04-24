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Tecnología japonesa para iluminar la esgrima

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Jorge Dastis

Tokio (Japón), 24 abr (EFE).- Con 24 cámaras para captar todos los movimientos de los atletas y un modelo de inteligencia artificial (IA) especializado en rastrear la punta de la espada, el proyecto japonés 'Esgrima visualizada' busca iluminar la complejidad de un deporte que no suele gozar de la mayor visibilidad en el escenario mundial.

"En un combate real, lo difícil es que la espada se mueve extremadamente rápido y a veces la punta queda oculta detrás del cuerpo del atleta", explica a EFE Yuya Hanai, ingeniero de 'software' y director técnico del proyecto, sobre la dificultad de visualizar con claridad el movimiento de las armas en la esgrima.

'Esgrima Visualizada', una colaboración entre el colectivo creativo Rhizomatiks y la organización de I+D Dentsu Lab, lleva en marcha desde 2013 y ya fue utilizado durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero tendrá su mayor escaparate hasta la fecha este sábado con el estreno de la Liga Mundial de Esgrima en Los Ángeles, que ha hecho de la tecnología uno de sus principales reclamos publicitarios.

La idea es sencilla: utilizando realidad aumentada (AR), un punto de luz sigue los movimientos de la punta de la espada durante un asalto de esgrima, dejando una estela de color a su paso que genera imágenes impactantes y atractivas.

Crucialmente, el sistema no necesita modificar la espada en absoluto. "El proceso consiste simplemente en captar la forma normal de la espada con las cámaras y analizar la imagen para encontrar la punta", explica Hanai, que describe como "clave" el entrenamiento con más de 200.000 imágenes de un modelo de IA para el rastreo.

Aunque 'Esgrima visualizada' se ha utilizado ya en exhibiciones y en varios campeonatos de esgrima, la Liga Mundial de Esgrima de Los Ángeles será la primera vez que los desarrolladores llevan su tecnología fuera de Japón.

"Al ser nuestra primera vez en el extranjero, realizamos pruebas previas del sistema de manera muy rigurosa", asegura a EFE Daito Manabe, artista y programador de Rhizomatiks y uno de los fundadores originales del proyecto.

La Liga Mundial de Esgrima, que busca "traer un deporte centenario a la era del entretenimiento", según su página web, y será retransmitida en 'streaming' a través de la plataforma DAZN, ha convertido las estelas de luz de 'Esgrima visualizada' en una parte central de sus materiales publicitarios.

En la misma web del certamen, un rastro de luz azulada persigue al puntero del usuario mientras se desliza por la página, imitando el sistema de visualización de los japoneses.

Manabe reconoce que le gustaría llevar la tecnología a más lugares, y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: "Espero que podamos utilizarlo también allí", asegura.

Pero el artista y programador cree que hay otros deportes que podrían beneficiarse también de una tecnología similar, como el kendo (esgrima japonesa), el patinaje artístico o incluso el curling.

Manabe no pierde de vista cómo las tecnologías de visualización pueden ayudar a promover la comprensión de los deportes, contribuyendo a que las disciplinas menos conocidas ganen nuevos adeptos o que las competiciones sean más justas. Su enfoque no se limita a fenómenos de masas como el fútbol o el baloncesto; también le interesa colaborar con deportes menos conocidos.

"Creo que el deporte en sí mismo se vuelve mucho más interesante solo con cambiar la forma en que lo vemos o al resaltar sus atractivos mediante la tecnología y el vídeo, por lo que tengo muchas ganas de intentarlo con otras disciplinas", explica el japonés.

Incluso dentro de la esgrima, apunta su compañero Hanai, queda aún mucho por hacer.

"Además de la realidad aumentada actual, que consiste en superponer la trayectoria de la punta de la espada sobre un vídeo 2D, estamos desarrollando una técnica para expresar el mundo real en 3D", detalla el ingeniero, "reconstruyendo el espacio (...) y superponiendo la trayectoria de la espada".

Manabe, por su parte, cree que la visualización en 3D, unida a los nuevos 'headsets' de realidad virtual, está llamada a abrir "nuevas formas de disfrutar los deportes". EFE

(foto)(vídeo) 

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