Sánchez mantiene su apuesta por trabajar con Junts pese a plantearle convocar elecciones

Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes su apuesta por seguir trabajando con Junts para seguir sacando adelante medidas en favor de Cataluña y de España, después de que la portavoz de ese grupo en el Congreso, Miriam Nogueras, le preguntara esta semana por los motivos por los que no convoca elecciones.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia al ser preguntado por las críticas de Junts, ha resaltado los resultados de la acción de su Gobierno en materia de crecimiento económico o lucha contra la desigualdad. EFE

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