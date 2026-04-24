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Sánchez reclama a Francia que desbloquee el proyecto del caza europeo "de una santa vez"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a Francia que "de una santa vez" desbloquee el proyecto FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un nuevo avión caza que sustituya a los actuales Eurofighter y Rafale a partir de 2040.

El proyecto lo comparten Francia, Alemania y España, pero el Gobierno de Emmanuel Macron está buscando liderarlo en solitario a pesar del acuerdo que ya existe entre los tres países.

Este viernes, el jefe del Ejecutivo se ha pronunciado al respecto a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE que se celebra en Nicosia, señalando que España participa con un tercio y exigiendo a París que deje de bloquear el proyecto aunque sin señalarle explícitamente.

"Hay uno de esos tercios, no es España, que parece que tiene algunas dificultades en iniciar esa cooperación. Desde luego España no lo es y lo que queremos es que de una santa vez este proyecto se desbloquee", ha indicado a preguntas de los medios sobre si este proyecto está en peligro.

En la misma línea, ha defendido la importancia que tiene para España porque persigue fortalecer la defensa europea. "Cuando hablamos de la industria de la defensa estamos hablando de esto, de proyectos comunes europeos, que nos permitan caminar hacia eso que yo defiendo un ejército europeo", ha subrayado.

Europa necesita capacidades europeas y una industria continental "a la escala de las exigencias que requiere este momento tan difícil", ha añadido.

El pasado mes de enero Sánchez ya pidió que FCAS cuaje "de una vez por todas" y supere las discrepancias entre Francia y Alemania. La industria francesa quiere liderar el proyecto en solitario mientras Berlín ya ha advertido de que los contratos firmados "hay que cumplirlos".

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