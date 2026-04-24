El PNV dice que la "prioridad nacional" de Vox es un principio "inhumano, alejado de toda la lógica legal"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que la "prioridad nacional", planteada en los acuerdos entre Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón, es un principio "inhumano" y ha afirmado que el PP "no está cómodo" con los planteamiento de la formación de Santiago Abascal, pero "pero se está dejando arrastrar porque quiere gobernar y es el precio que tiene que pagar por gobernar".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la portavoz jeltzale en el Congreso ha afirmado que el concepto de "prioridad nacional" es un principio "inhumano y alejado de toda la lógica legal", porque "aquellas personas que vienen y están trabajando y aportan, tienen derechos y obligaciones como las otras personas que vivimos y trabajamos en Euskadi o en otro territorio, en Extremadura en este caso, que es donde se ha llegado a ese acuerdo".

Maribel Vaquero ha señalado que Vox "lo entiendo muy claro: primero el español", pero, en el caso del PP, cree que tienen "un poco de complejo a la hora de entender lo que está diciendo Vox y lo interpretan como arraigo, otros dicen que eso es una hipérbole de Vox, otros desvían el tema y no contestan".

Según ha afirmado, el PP "no está cómodo, pero se está dejando arrastrar porque quiere gobernar y es el precio que tiene que pagar por gobernar".

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de migrantes y el recorrido que puedan tener recursos como el presentado ante el Tribunal Supremo por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz jeltzale en el Congreso ha dicho desconocer qué recorrido legal puede tener, pero ha advertido que es "una forma de criminalizar a la persona migrante".

"Ya no es el recorrido legal, sino el recorrido social que tienen estos mensajes porque, al final, lo que se hace es criminalizar a la persona que viene a buscar una vida mejor y esa regularización lo que supone es que esas personas que ya están con nosotros y puedan tener un trabajo, puedan pagar los impuestos, puedan cotizar y puedan desarrollar un proyecto de vida", ha remarcado.

Según ha insistido, estas posturas "sobre todo lo hacen es criminalizar al migrante y crear una sensación de que esas personas no vienen a buscar un trabajo y a tener un proyecto de vida mejor, sino que vienen a otra cosa". "Es algo a lo que tenemos que contestar", ha afirmado.

Por otro lado, Maribel Vaquero cree que con su pactos en Extremadura y Aragón lo que está haciendo el PP es "fortalecer a Vox y la visión política que tiene Vox, xenófoba y discriminatoria". "El Partido Popular está cayendo en sus redes y está fortaleciendo lo que es la visión de Vox, que está en contra del ideario de los derechos humanos y del PNV, y nosotros ahí no vamos a estar", ha advertido.

LEGISLATURA "ATÍPICA"

Por otro lado, Vaquero ha dicho que la actual está siendo una legislatura "atípica" en la que es "muy difícil" llegar a acuerdos en el Congreso de los Diputados porque hay "una mayoría negativa", ya que los partidos que votaron la investidura como presidente de Pedro Sánchez "no tienen, en estos momentos, muchas veces, esa mayoría a la hora de sacar las leyes que se necesitan sacar".

Tras insistir en que es "difícil" lograr los consensos necesarios en temas de calado, "sobre todo en estos momentos de incertidumbre", Vaquero ha considerado que estamos ya "en un clima muy electoral, ya ni preelectoral" y ha dicho que las citas electorales de las comunidades autónomas están "tensando un poco más si cabe el ambiente".

"Está el olor de que llegan las elecciones, aunque he visto los cambios que ha hecho Pedro Sánchez en los ministerios, no sé muy bien si la intención del gobierno es convocar elecciones ya o alargar la legislatura hasta el final", ha señalado.

En cualquier caso, ha dicho que "el botón lo tiene el presidente, Pedro Sánchez", que imagina que "estará viendo lo que van diciendo las encuestas, y en el momento en que a él le interese convocar elecciones y si no dejará que finalice la legislatura".

En relación a la falta de presupuestos, la portavoz jeltzale ha señalado que las cuentas son "el programa de gobierno de un año, el plan que tiene el gobierno y cómo lo va a materializar".

"Es el instrumento político con números y es necesario que haya presupuestos. Más allá de que legalmente sean necesarios o no, es necesario para poder desarrollar el programa que tiene el gobierno de un año", ha insistido, para añadir que, "sin unos presupuestos, en estos momentos además de incertidumbre, todo es más complicado" porque "es necesario saber qué partidas presupuestarias tenemos y qué prioridades tiene el gobierno".