Espana agencias

El PNV dice que la "prioridad nacional" de Vox es un principio "inhumano, alejado de toda la lógica legal"

Guardar
Imagen UNBCRAMYBZE27KKUVGCJOKQDOE

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que la "prioridad nacional", planteada en los acuerdos entre Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón, es un principio "inhumano" y ha afirmado que el PP "no está cómodo" con los planteamiento de la formación de Santiago Abascal, pero "pero se está dejando arrastrar porque quiere gobernar y es el precio que tiene que pagar por gobernar".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la portavoz jeltzale en el Congreso ha afirmado que el concepto de "prioridad nacional" es un principio "inhumano y alejado de toda la lógica legal", porque "aquellas personas que vienen y están trabajando y aportan, tienen derechos y obligaciones como las otras personas que vivimos y trabajamos en Euskadi o en otro territorio, en Extremadura en este caso, que es donde se ha llegado a ese acuerdo".

Maribel Vaquero ha señalado que Vox "lo entiendo muy claro: primero el español", pero, en el caso del PP, cree que tienen "un poco de complejo a la hora de entender lo que está diciendo Vox y lo interpretan como arraigo, otros dicen que eso es una hipérbole de Vox, otros desvían el tema y no contestan".

Según ha afirmado, el PP "no está cómodo, pero se está dejando arrastrar porque quiere gobernar y es el precio que tiene que pagar por gobernar".

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de migrantes y el recorrido que puedan tener recursos como el presentado ante el Tribunal Supremo por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz jeltzale en el Congreso ha dicho desconocer qué recorrido legal puede tener, pero ha advertido que es "una forma de criminalizar a la persona migrante".

"Ya no es el recorrido legal, sino el recorrido social que tienen estos mensajes porque, al final, lo que se hace es criminalizar a la persona que viene a buscar una vida mejor y esa regularización lo que supone es que esas personas que ya están con nosotros y puedan tener un trabajo, puedan pagar los impuestos, puedan cotizar y puedan desarrollar un proyecto de vida", ha remarcado.

Según ha insistido, estas posturas "sobre todo lo hacen es criminalizar al migrante y crear una sensación de que esas personas no vienen a buscar un trabajo y a tener un proyecto de vida mejor, sino que vienen a otra cosa". "Es algo a lo que tenemos que contestar", ha afirmado.

Por otro lado, Maribel Vaquero cree que con su pactos en Extremadura y Aragón lo que está haciendo el PP es "fortalecer a Vox y la visión política que tiene Vox, xenófoba y discriminatoria". "El Partido Popular está cayendo en sus redes y está fortaleciendo lo que es la visión de Vox, que está en contra del ideario de los derechos humanos y del PNV, y nosotros ahí no vamos a estar", ha advertido.

LEGISLATURA "ATÍPICA"

Por otro lado, Vaquero ha dicho que la actual está siendo una legislatura "atípica" en la que es "muy difícil" llegar a acuerdos en el Congreso de los Diputados porque hay "una mayoría negativa", ya que los partidos que votaron la investidura como presidente de Pedro Sánchez "no tienen, en estos momentos, muchas veces, esa mayoría a la hora de sacar las leyes que se necesitan sacar".

Tras insistir en que es "difícil" lograr los consensos necesarios en temas de calado, "sobre todo en estos momentos de incertidumbre", Vaquero ha considerado que estamos ya "en un clima muy electoral, ya ni preelectoral" y ha dicho que las citas electorales de las comunidades autónomas están "tensando un poco más si cabe el ambiente".

"Está el olor de que llegan las elecciones, aunque he visto los cambios que ha hecho Pedro Sánchez en los ministerios, no sé muy bien si la intención del gobierno es convocar elecciones ya o alargar la legislatura hasta el final", ha señalado.

En cualquier caso, ha dicho que "el botón lo tiene el presidente, Pedro Sánchez", que imagina que "estará viendo lo que van diciendo las encuestas, y en el momento en que a él le interese convocar elecciones y si no dejará que finalice la legislatura".

En relación a la falta de presupuestos, la portavoz jeltzale ha señalado que las cuentas son "el programa de gobierno de un año, el plan que tiene el gobierno y cómo lo va a materializar".

"Es el instrumento político con números y es necesario que haya presupuestos. Más allá de que legalmente sean necesarios o no, es necesario para poder desarrollar el programa que tiene el gobierno de un año", ha insistido, para añadir que, "sin unos presupuestos, en estos momentos además de incertidumbre, todo es más complicado" porque "es necesario saber qué partidas presupuestarias tenemos y qué prioridades tiene el gobierno".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una escritora dona sus ventas de 4 días a dos librerías conquenses que sufrieron robos

Infobae

Una delegación de Junts arropará este lunes a Jordi Pujol en la Audiencia Nacional

Infobae

Una carrera de 24 horas para ayudar a Nahel, un bebé con una enfermedad rara de Málaga

Infobae

Tres detenidos en Tobarra (Albacete) por agresión sexual y detención ilegal a una menor

Infobae

El Millwall sopesa denunciar su implicación con el Ku Klux Klan en un libro infantil

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”