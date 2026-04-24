España

La hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce toma una drástica decisión al cumplir los 18 años: el comunicado con el que blinda su futuro

A través de un rotundo comunicado y con el respaldo absoluto de su madre, Paloma Ponce Cuevas deja claro su deseo de proteger su privacidad frente a la exposición mediática que rodea a su familia

Guardar
Paloma Cuevas y Enrique Ponce en una imagen de archivo (Europa Press)
Paloma Cuevas y Enrique Ponce en una imagen de archivo (Europa Press)

En el complejo universo de la crónica social española, alcanzar los 18 años suele ser sinónimo de “puesta de largo” mediática, portadas de revistas y el inicio de una carrera bajo los focos. Sin embargo, Paloma Ponce Cuevas ha decidido romper el guion establecido. La hija mayor de Paloma Cuevas y el diestro Enrique Ponce celebra su mayoría de edad este lunes, 27 de abril, y lo hace con una determinación que redefine su futuro: no quiere ser un personaje público.

La joven, que ha crecido bajo la protección constante de una madre que ha hecho de la discreción su bandera, ha querido adelantarse a cualquier especulación. Mediante un comunicado oficial al que ha tenido acceso la revista ¡Hola!, Paloma Ponce ha manifestado su firme deseo de preservar su intimidad y mantener su vida personal al margen de las cámaras y los titulares.

Fruto de su matrimonio con Enrique Ponce, Paloma se convirtió en mamá de dos nenas: Paloma y Bianca (Instagram)
Fruto de su matrimonio con Enrique Ponce, Paloma se convirtió en mamá de dos nenas: Paloma y Bianca (Instagram)

Esta decisión no es fruto del azar, sino la consecuencia natural de una educación basada en el respeto a lo privado. A pesar de que su nombre ha generado interés desde el día de su nacimiento, su madre ha sido la arquitecta de un blindaje férreo sobre sus hijas, especialmente tras la mediática separación del torero valenciano.

La joven afronta esta nueva etapa con “especial ilusión”, pero centrando sus energías en sus estudios y su formación profesional, lejos de los eventos y el photocall. En este paso crucial, cuenta con el apoyo incondicional de su madre. Para la diseñadora, este movimiento de su primogénita es la culminación de un trabajo de años para garantizar que sus hijas elijan su propio destino sin presiones externas. “La felicidad de mis hijas está por encima de todo”, declaraba Paloma Cuevas a la ya citada revista del corazón en una ocasión, una máxima que hoy cobra más fuerza que nunca.

El refugio de una familia que prioriza el anonimato

La trayectoria vital de Paloma Ponce Cuevas ha estado marcada por la elegancia y la prudencia de su entorno más cercano. Tras el terremoto mediático que supuso el anuncio de la separación de sus padres en julio de 2020 —y la posterior firma del divorcio un año después—, las dos hijas del matrimonio, Paloma (18) y Bianca (14), se convirtieron en el motor vital de la empresaria.

“Enrique y yo hemos sido muy felices. Han sido muchísimos años de un amor muy profundo, pero la separación es definitiva”, explicaba la propia Paloma Cuevas de forma rotunda poco después de la ruptura. Aquellos 25 años de matrimonio dejaron un legado familiar que, hoy por hoy, se mantiene unido en el propósito de proteger a la siguiente generación.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas cuando formaban uno de los matrimonios más enamorados y unidos del papel couché (Europa Press)
Enrique Ponce y Paloma Cuevas cuando formaban uno de los matrimonios más enamorados y unidos del papel couché (Europa Press)

A diferencia de otros “hijos de” que aprovechan la mayoría de edad para saltar al ruedo de la fama, la mayor de las Ponce Cuevas prefiere el silencio y la discreción. La postura es firme: a partir de este lunes, legalmente será una adulta, pero su intención es que su rostro no sea el protagonista de la actualidad.

Con este comunicado, Paloma Ponce Cuevas marca una frontera clara. Su decisión es un mensaje directo a los medios de comunicación y a la industria del entretenimiento: su vida no está en venta ni su día a día pertenece al dominio público. Es una apuesta por el mérito propio y el desarrollo profesional en un entorno de normalidad, algo que su madre ha apoyado con total convicción.

Temas Relacionados

Paloma CuevasGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 24 abril

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 24 abril

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

El sonar del ‘Tambre’ detectó los objetos y el vehículo Pluto Plus confirmó que eran municiones del conflicto del siglo XX

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

Las aves agrarias sufren un declive en Europa y esto podría tener graves efectos para el campo: España es una de las zonas más afectadas

Un estudio liderado por investigadores españoles alerta de que el 77 % de estos pájaros han reducido su presencia en el continente en la última década

Las aves agrarias sufren un declive en Europa y esto podría tener graves efectos para el campo: España es una de las zonas más afectadas

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Un tribunal español desestimó la demanda de la madre al considerar que el traslado del niño no constituyó una retención ilícita. El fallo cierra la vía ordinaria en España y remite a la justicia argentina la resolución sobre custodia, visitas y alimentos

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 24 de abril

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 24 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”