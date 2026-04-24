La hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce toma una drástica decisión al cumplir los 18 años: el comunicado con el que blinda su futuro

Paloma Cuevas y Enrique Ponce en una imagen de archivo (Europa Press)

En el complejo universo de la crónica social española, alcanzar los 18 años suele ser sinónimo de “puesta de largo” mediática, portadas de revistas y el inicio de una carrera bajo los focos. Sin embargo, Paloma Ponce Cuevas ha decidido romper el guion establecido. La hija mayor de Paloma Cuevas y el diestro Enrique Ponce celebra su mayoría de edad este lunes, 27 de abril, y lo hace con una determinación que redefine su futuro: no quiere ser un personaje público.

La joven, que ha crecido bajo la protección constante de una madre que ha hecho de la discreción su bandera, ha querido adelantarse a cualquier especulación. Mediante un comunicado oficial al que ha tenido acceso la revista ¡Hola!, Paloma Ponce ha manifestado su firme deseo de preservar su intimidad y mantener su vida personal al margen de las cámaras y los titulares.

Fruto de su matrimonio con Enrique Ponce, Paloma se convirtió en mamá de dos nenas: Paloma y Bianca (Instagram)

Esta decisión no es fruto del azar, sino la consecuencia natural de una educación basada en el respeto a lo privado. A pesar de que su nombre ha generado interés desde el día de su nacimiento, su madre ha sido la arquitecta de un blindaje férreo sobre sus hijas, especialmente tras la mediática separación del torero valenciano.

La joven afronta esta nueva etapa con “especial ilusión”, pero centrando sus energías en sus estudios y su formación profesional, lejos de los eventos y el photocall. En este paso crucial, cuenta con el apoyo incondicional de su madre. Para la diseñadora, este movimiento de su primogénita es la culminación de un trabajo de años para garantizar que sus hijas elijan su propio destino sin presiones externas. “La felicidad de mis hijas está por encima de todo”, declaraba Paloma Cuevas a la ya citada revista del corazón en una ocasión, una máxima que hoy cobra más fuerza que nunca.

El refugio de una familia que prioriza el anonimato

La trayectoria vital de Paloma Ponce Cuevas ha estado marcada por la elegancia y la prudencia de su entorno más cercano. Tras el terremoto mediático que supuso el anuncio de la separación de sus padres en julio de 2020 —y la posterior firma del divorcio un año después—, las dos hijas del matrimonio, Paloma (18) y Bianca (14), se convirtieron en el motor vital de la empresaria.

“Enrique y yo hemos sido muy felices. Han sido muchísimos años de un amor muy profundo, pero la separación es definitiva”, explicaba la propia Paloma Cuevas de forma rotunda poco después de la ruptura. Aquellos 25 años de matrimonio dejaron un legado familiar que, hoy por hoy, se mantiene unido en el propósito de proteger a la siguiente generación.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas cuando formaban uno de los matrimonios más enamorados y unidos del papel couché (Europa Press)

A diferencia de otros “hijos de” que aprovechan la mayoría de edad para saltar al ruedo de la fama, la mayor de las Ponce Cuevas prefiere el silencio y la discreción. La postura es firme: a partir de este lunes, legalmente será una adulta, pero su intención es que su rostro no sea el protagonista de la actualidad.

Con este comunicado, Paloma Ponce Cuevas marca una frontera clara. Su decisión es un mensaje directo a los medios de comunicación y a la industria del entretenimiento: su vida no está en venta ni su día a día pertenece al dominio público. Es una apuesta por el mérito propio y el desarrollo profesional en un entorno de normalidad, algo que su madre ha apoyado con total convicción.