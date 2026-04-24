Un conductor ebrio cae a las vías del tren en Sevilla y provoca retrasos en los trenes

Sevilla, 24 abr (EFE).- Un conductor ebrio que circulaba por una calle de Sevilla ha provocado este viernes retrasos en el tráfico ferroviario de Sevilla, al caer con su vehículo a las vías del tren y no poder mover el coche por sus propios medios.

Emergencias del Ayuntamiento ha informado en sus redes sociales de que el conductor circulaba por la calle Gea en torno a las 5.00 de la madrugada, cuando cayó con su vehículo a las vías del tren.

El suceso ha obligado a intervenir a los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, que retiraron el vehículo de las vías en una actuación coordinada junto a la Policía Local y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La Policía Local investiga ahora el siniestro e instruye diligencias al conductor, que resultó ileso, aunque superaba en cinco veces el máximo de alcohol permitido para conducir. EFE

fcs/fs/bal