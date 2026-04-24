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Roca Rey pasa la noche en la UCI de un hospital de Sevilla tras una cornada muy grave

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Sevilla, 24 abr (EFE).- El diestro Andrés Roca Rey ha pasado la noche en la UCI del hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla al que fue trasladado ayer tras ser corneado en la Maestranza de Sevilla y operado de urgencia en la enfermería del coso por el equipo médico que dirige el doctor Octavio Mulet, que calificó el percance de “muy grave” en el parte emitido.

Según han explicado fuentes del entorno del torero, Roca Rey ha pasado la noche “tranquilo pero dolorido” y se encuentra aún en estricta vigilancia en el centro hospitalario sevillano.

Octavio Mulet tiene previsto hacer una revisión más exhaustiva a mediodía que determinará mejor la evolución del herido.

Roca Rey fue alcanzado ayer por el quinto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés, que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos.

El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza mientras la presidencia del festejo le concedía las dos orejas que recogió su banderillero Viruta.

Según el parte médico, Roca Rey sufrió una “herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”.

Para controlar la hemorragia y las lesiones producidas, el diestro fue sometido a “exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos. Se comprueba hemostasia efectiva" y se le aplicó “drenaje aspirativo en ambas trayectorias. Aproximación de planos músculo aponeuróticos y piel”.

Roca Rey se encuentra ingresado en el mismo centro hospitalario en el que el torero José Antonio Morante de la Puebla se recupera de las graves heridas sufridas el pasado lunes en la plaza de la Maestranza por una cogida que afectó al recto y que fue intervenido también por Mulet, que calificó el percance de "muy grave". EFE

arm/fs/lml

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