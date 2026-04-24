España

Estados Unidos estudia la expulsión de España de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra de Oriente Medio

Un correo electrónico interno que ha desvelado Reuters incluye esta posibilidad como medida por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón

Guardar
Donald Trump en la cumbre de la OTAN (Martijn Beekman/NATO/dpa)
Donald Trump en la cumbre de la OTAN (Martijn Beekman/NATO/dpa)

Un correo electrónico interno del Pentágono evalúa posibles medidas contra aliados de la OTAN que, según Estados Unidos, no colaboraron con las operaciones militares en Irán. Una de las sanciones que se insinúan es la suspensión de la OTAN de España, según ha revelado Reuters. La oposición a emplear las bases de Rota y Morón para los ataques estadounidenses en Oriente Medio, junto a la rivalidad que arrastran ambos países desde hace meses por el gasto en defensa, ha llevado a esta posibilidad.

Las alternativas analizadas buscan responder a lo que fuentes estadounidenses citadas por la agencia describen como una falta de apoyo y una actitud de distanciamiento por parte de algunos socios europeos. La administración estadounidense, además, contempla este tipo de medidas como forma de presionar a los aliados para que respalden las decisiones de la OTAN en el contexto de la crisis con Irán.

Otra de las medidas comentadas es una revisión de la postura estadounidense respecto a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas. El correo, cuyo contenido habría sido compartido de forma anónima por funcionarios estadounidenses, surge en un momento de tensiones internas en la alianza y después de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre una posible retirada de Estados Unidos de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

¿Se puede expulsar a España de la OTAN?

Hace meses, la primera propuesta de Donald Trump sobre una posible expulsión de España de la OTAN generó inquietud en parte de la sociedad española. Durante una reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb, Trump insinuó que “quizás haya que echar a España de la OTAN”, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez restó importancia a la amenaza y transmitió “tranquilidad”.

Según el Tratado del Atlántico Norte, no existe mecanismo para expulsar a un país miembro. Toda modificación debe contar con el consenso de todos los integrantes y la única vía de salida es la retirada voluntaria. El Gobierno ha reiterado su compromiso con la Alianza y descarta abandonar la organización. No obstante, en Estados Unidos la idea sigue rondando y comentándose en pasillos de los edificios gubernamentales.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Relación entre España y Estados Unidos

La relación actual entre Estados Unidos y España está marcada por una tensión creciente a raíz de la negativa española a colaborar militarmente en la guerra liderada por EEUU e Israel contra Irán. El Gobierno español ha prohibido expresamente el uso de las bases de Rota y Morón y ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participen en el conflicto, defendiendo que esta decisión es coherente con el derecho internacional y la postura de rechazo a una intervención unilateral fuera del marco de la ONU.

Esta negativa ha provocado fuertes críticas de Donald Trump, que amenaza con revisar los acuerdos en el seno de la OTAN e incluso contemplar el traslado de tropas y el cierre de bases en España, buscando ubicaciones en países más alineados con la agenda militar de EEUU. Aun así, el Gobierno insiste en que las relaciones se mantienen dentro de la normalidad diplomática.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpPedro SánchezGuerra en Medio OrienteEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

Laura Abellán, psicóloga: “Muchas veces no te rechazan por cómo eres, sino porque tus complejos te hacen protegerte de más”

La experta señala que la falta de autoestima repercute en las relaciones sociales, especialmente en las primeras interacciones con una persona

Laura Abellán, psicóloga: “Muchas veces no te rechazan por cómo eres, sino porque tus complejos te hacen protegerte de más”

Efectos secundarios del candesartán, el fármaco que trata la hipertensión y es uno de los más recetados en España

Todos los medicamentos cuentan con contraindicaciones que son importantes reconocer

Efectos secundarios del candesartán, el fármaco que trata la hipertensión y es uno de los más recetados en España

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

El 61% del mercado del alquiler nacional está controlado por multiarrendadores particulares o personas jurídicas

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Tana Rivera, rota de dolor tras la cornada que sufrió su pareja, Roca Rey, en la Maestranza: su grave pronóstico

La hija de Francisco Rivera fue testigo, desde la grada, del brutal percance del diestro peruano, cuyo pronóstico es “muy grave”

Tana Rivera, rota de dolor tras la cornada que sufrió su pareja, Roca Rey, en la Maestranza: su grave pronóstico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

Denunciado un conocido expresentador de Antena 3 por trabajar para Vox mientras cobra 60.000 euros públicos de Canal Sur: “Se lo lleva calentito”

Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

La DGT se gastará 45.000 euros en 300 sombrillas de playa para proteger a sus examinadores “que pasan muchas horas expuestos al sol”

ECONOMÍA

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”