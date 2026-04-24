Estados Unidos estudia la expulsión de España de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra de Oriente Medio

Donald Trump en la cumbre de la OTAN (Martijn Beekman/NATO/dpa)

Un correo electrónico interno del Pentágono evalúa posibles medidas contra aliados de la OTAN que, según Estados Unidos, no colaboraron con las operaciones militares en Irán. Una de las sanciones que se insinúan es la suspensión de la OTAN de España, según ha revelado Reuters. La oposición a emplear las bases de Rota y Morón para los ataques estadounidenses en Oriente Medio, junto a la rivalidad que arrastran ambos países desde hace meses por el gasto en defensa, ha llevado a esta posibilidad.

Las alternativas analizadas buscan responder a lo que fuentes estadounidenses citadas por la agencia describen como una falta de apoyo y una actitud de distanciamiento por parte de algunos socios europeos. La administración estadounidense, además, contempla este tipo de medidas como forma de presionar a los aliados para que respalden las decisiones de la OTAN en el contexto de la crisis con Irán.

Otra de las medidas comentadas es una revisión de la postura estadounidense respecto a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas. El correo, cuyo contenido habría sido compartido de forma anónima por funcionarios estadounidenses, surge en un momento de tensiones internas en la alianza y después de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre una posible retirada de Estados Unidos de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

¿Se puede expulsar a España de la OTAN?

Hace meses, la primera propuesta de Donald Trump sobre una posible expulsión de España de la OTAN generó inquietud en parte de la sociedad española. Durante una reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb, Trump insinuó que “quizás haya que echar a España de la OTAN”, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez restó importancia a la amenaza y transmitió “tranquilidad”.

Según el Tratado del Atlántico Norte, no existe mecanismo para expulsar a un país miembro. Toda modificación debe contar con el consenso de todos los integrantes y la única vía de salida es la retirada voluntaria. El Gobierno ha reiterado su compromiso con la Alianza y descarta abandonar la organización. No obstante, en Estados Unidos la idea sigue rondando y comentándose en pasillos de los edificios gubernamentales.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Relación entre España y Estados Unidos

La relación actual entre Estados Unidos y España está marcada por una tensión creciente a raíz de la negativa española a colaborar militarmente en la guerra liderada por EEUU e Israel contra Irán. El Gobierno español ha prohibido expresamente el uso de las bases de Rota y Morón y ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participen en el conflicto, defendiendo que esta decisión es coherente con el derecho internacional y la postura de rechazo a una intervención unilateral fuera del marco de la ONU.

Esta negativa ha provocado fuertes críticas de Donald Trump, que amenaza con revisar los acuerdos en el seno de la OTAN e incluso contemplar el traslado de tropas y el cierre de bases en España, buscando ubicaciones en países más alineados con la agenda militar de EEUU. Aun así, el Gobierno insiste en que las relaciones se mantienen dentro de la normalidad diplomática.