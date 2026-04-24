España

Cambio de euro a dólar hoy 24 de abril: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Guardar
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El comportamiento del tipo de cambio entre el euro y el dólar sigue captando la atención de analistas y mercados financieros. Factores como la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, junto con las tensiones comerciales y los indicadores macroeconómicos, influyen directamente en la cotización de ambas divisas.

Actualmente, el dólar estadounidense enfrenta una serie de presiones externas que contrastan con la relativa estabilidad económica de la zona euro, lo que genera movimientos significativos en los mercados cambiarios.

En esta nota te compartimos el comportamiento reciente del cruce euro-dólar, con los datos más relevantes al cierre de este 24 de abril.

Precio del dólar hoy

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última sesión, el mercado de divisas experimentó variaciones en el dólar estadounidense y el euro. De acuerdo con los últimos datos, 1 dólar estadounidense se cambia por 0,8562 euros.

Estas variaciones en el tipo de cambio son indicativas de cómo los cambios económicos, las políticas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y el Banco Central Europeo, junto con los acontecimientos geopolíticos y socioeconómicos, afectan la valoración de las monedas.

Mantenerse al día con el tipo de cambio es crucial para los agentes de la economía mundial, ya que facilita la toma de decisiones informadas y adecuadas en un panorama económico.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Un mensaje del Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no apoyar a Estados Unidos en la guerra de Oriente Medio

Un correo electrónico interno que ha desvelado Reuters incluye esta posibilidad como medida por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón

Un mensaje del Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no apoyar a Estados Unidos en la guerra de Oriente Medio

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

El 61% del mercado del alquiler nacional está controlado por multiarrendadores particulares o personas jurídicas

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Tana Rivera, rota de dolor tras la cornada que sufrió su pareja, Roca Rey, en la Maestranza: su grave pronóstico

La hija de Francisco Rivera fue testigo, desde la grada, del brutal percance del diestro peruano, cuyo pronóstico es “muy grave”

Tana Rivera, rota de dolor tras la cornada que sufrió su pareja, Roca Rey, en la Maestranza: su grave pronóstico

La Aemet alerta de la llegada de una vaguada: dejará chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta, granizo y viento

El aumento de la nubosidad provocará un descenso de las temperaturas máximas en buena parte del territorio

La Aemet alerta de la llegada de una vaguada: dejará chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta, granizo y viento

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

Vecinos por Moralzarzal critica que el Ayuntamiento del PP se va a gastar 315.000 euros para asfaltar la M-615 con una capa de 5 centímetros cuando la ley exige 10. El Consistorio se defiende y asegura que el proyecto está visado por los técnicos

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

Denunciado un conocido expresentador de Antena 3 por trabajar para Vox mientras cobra 60.000 euros públicos de Canal Sur: “Se lo lleva calentito”

Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

La DGT se gastará 45.000 euros en 300 sombrillas de playa para proteger a sus examinadores “que pasan muchas horas expuestos al sol”

ECONOMÍA

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”