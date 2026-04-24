Antelm Pujol, doctor: “Estas tres claves mejoran la fertilidad en mujeres”

Una alimentación equilibrada y ejercicio regular favorecen la fertilidad, según el doctor Antelm Pujol (Composición Infobae)

La fertilidad femenina se ha posicionado en el centro de numerosos debates médicos y sociales, impulsando la búsqueda de estrategias que permitan optimizar las posibilidades de concebir. Factores como el estilo de vida, el entorno hormonal y la salud metabólica influyen de forma directa en las probabilidades de embarazo.

En los últimos años, expertos han puesto el foco en una visión integral de la salud reproductiva, donde la prevención y el acompañamiento médico cobran protagonismo. El acceso a información confiable y la consulta con especialistas pueden marcar la diferencia en el abordaje de los desafíos vinculados a la fertilidad.

Las recomendaciones dirigidas a quienes desean optimizar sus posibilidades de concebir parten de una observación directa de consulta, señala el doctor Antelm Pujol en su TikTok (@thefitmedstudent): “Me he encontrado en muchas ocasiones en consulta alteraciones hormonales que se pueden corregir con tratamiento indicado y correctamente pautado, y han mejorado claramente los resultados de fertilidad”.

Ajuste hormonal y control del peso

El abordaje personalizado, sumado a la detección oportuna de desajustes hormonales, puede transformar el pronóstico de muchas pacientes que buscan un embarazo. En su experiencia clínica, el ajuste y seguimiento de los parámetros hormonales representa un punto de inflexión en el aumento de la fertilidad femenina.

El monitoreo regular y la intervención temprana permiten identificar condiciones subyacentes, como el hipotiroidismo o el síndrome de ovario poliquístico, que pueden estar interfiriendo con la concepción. Además, la evaluación de los perfiles hormonales permite adaptar las estrategias terapéuticas a las necesidades individuales de cada mujer, incrementando las posibilidades de éxito.

¿Qué factores afectan a la fertilidad? (Pixabay)

Para el especialista, el manejo adecuado de la composición corporal resulta igualmente determinante. Según indica, “el exceso de grasa influye negativamente en la fertilidad”, añadiendo que esta condición está relacionada con un ambiente hormonal menos propicio debido a la generación de sustancias que perjudican la calidad ovárica.

Diversos estudios respaldan que la adiposidad excesiva puede alterar la función ovárica y la ovulación, dificultando el embarazo. Por este motivo, la valoración de la masa corporal y la reducción del sobrepeso se convierten en aliados esenciales para quienes buscan mejorar su fertilidad.

Hábitos saludables y ambiente antiinflamatorio, aliados de la fertilidad

La adopción de hábitos saludables, con una alimentación equilibrada y rutinas de ejercicio adaptadas, contribuye al control del peso corporal. Por ello, el doctor Pujol enfatiza: “Cuidar tu composición corporal va a mejorar tu fertilidad”.

A estos factores, el médico suma la importancia de la nutrición y la regularidad en el ejercicio físico. Advierte que no se limitan a incidir sobre el peso, sino que su utilidad radica en estimular un estado antiinflamatorio que repercute globalmente sobre el sistema reproductor.

La doctora Stella Lancuba pasó por Infobae en vivo y contó la diferencia que hizo la irrupción de la inteligencia artificial en su campo de especialidad.

La alimentación balanceada, rica en micronutrientes y antioxidantes, junto a la práctica constante de actividad física, favorecen la regulación hormonal y la función ovárica. Así lo explica el doctor Antelm Pujol: “Un entorno antiinflamatorio en tu organismo va a ayudar a proteger tanto tus hormonas, tu metabolismo, como también los óvulos y todo el aparato reproductor de la mujer”.

El seguimiento de hábitos saludables, junto con la consulta periódica con especialistas en fertilidad, son herramientas clave para quienes buscan lograr un embarazo y preservar su salud reproductiva. La educación en salud y la creación de rutinas sostenibles a largo plazo refuerzan la capacidad de cada persona para tomar decisiones informadas sobre su bienestar reproductivo.