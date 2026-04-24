España

Embalses España: la reserva de agua bajó este 24 de abril

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El nivel de agua almacenada en los embalses de España se sitúa en un 83,51 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficial apunta que la retención de este recurso hídrico bajó en comparación con la última semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: viernes 24 de abril de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.802 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,51 %.

Variación de hace una semana: -118 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,21 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 42.343 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 75,55 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 86,95%.

Aragón: 83,46%.

Asturias: 84,65%.

C. Valenciana: 59,20%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 86,06%.

Castilla-La Mancha: 71,38%.

Cataluña: 86,46%.

Comunidad de Castilla y León: 87,21%.

Extremadura: 85,53%.

Galicia: 87,08%.

Murcia: 35,14%.

Navarra: 85,97%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Los fallos en Francia y Australia para prohibir las redes sociales a menores de 16 años anticipan los problemas que tendrá el plan del Gobierno de Sánchez

La medida impulsada por el presidente del Gobierno pretende sancionar a los directivos de las plataformas que no retiren los contenidos ilegales y limiten el uso de algortimos

Los fallos en Francia y Australia para prohibir las redes sociales a menores de 16 años anticipan los problemas que tendrá el plan del Gobierno de Sánchez

Llama Inn, el restaurante (y coctelería) que convierte Salesas en Brooklyn: “El ceviche de vieira no lo podemos cambiar”

Es uno de los restaurantes peruanos más solicitados de Madrid, un proyecto que lleva ya casi cuatro años replicando el éxito que ya cosechó en Nueva York

Llama Inn, el restaurante (y coctelería) que convierte Salesas en Brooklyn: “El ceviche de vieira no lo podemos cambiar”

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

El decreto que regulará el listado de animales que podrán ser compañía utiliza el concepto de animal “silvestre” de forma general, en lugar de distinguir entre silvestres capturados en la naturaleza y aquellos que llevan años criándose en cautividad. También se excluirán aquellas especies que se alimenten de otros vertebrados vivos

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

Alejo Sauras es ‘Kraken’ en la nueva adaptación de Eva García Sáenz de Urturi: “Cuando cuentas una historia que el público ha creado en su cabeza, las expectativas nunca son buenas”

‘Infobae’ entrevista a los protagonistas de ‘Kraken. El libro negro de las horas’, Alejo Sauras, Maggie Civantos y Natalia Rodríguez. La cinta, basada en la saga ‘best seller’, llega este viernes a los cines

Alejo Sauras es ‘Kraken’ en la nueva adaptación de Eva García Sáenz de Urturi: “Cuando cuentas una historia que el público ha creado en su cabeza, las expectativas nunca son buenas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

Denunciado un conocido expresentador de Antena 3 por trabajar para Vox mientras cobra 60.000 euros públicos de Canal Sur: “Se lo lleva calentito”

Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

La DGT se gastará 45.000 euros en 300 sombrillas de playa para proteger a sus examinadores “que pasan muchas horas expuestos al sol”

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

ECONOMÍA

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”