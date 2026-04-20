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Las tormentas persisten y activan aviso amarillo en Navarra, La Rioja, Cataluña y Aragón

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Madrid, 20 abr (EFE).- Las comunidades de Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña continúan este lunes en aviso amarillo por fuertes tormentas acompañadas de rachas de viento muy intensas o granizo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que precisa que los avisos permanecerán activos entre las 13:00 y las 22:00 horas peninsular.

La Comunidad Foral de Navarra tiene nivel amarillo (peligro bajo) por tormentas en la Ribera del Ebro; En La Rioja, el aviso afecta tanto a la Ribera del Ebro como a la Ibérica riojana, donde los episodios tormentosos podrán ir acompañados de rachas muy fuertes de viento, chubascos localmente intensos y granizo.

En Cataluña persiste la alerta amarilla por tormentas en las provincias de Barcelona, Girona y Lleida, con posibilidad de fuertes rachas de viento y granizo. Además, en Barcelona y Girona también hay nivel amarillo por lluvias, con una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Aragón mantiene únicamente el aviso amarillo en la provincia de Huesca, sobre todo en zonas del Pirineo oscense, por tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes o granizo.

Con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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