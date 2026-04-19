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Una mujer fallecida y un hombre herido en una colisión frontal en Medina Sidonia (Cádiz)

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(Corrige en la NA7021, por error de la fuente informante, el número de fallecidos)

Sevilla, 19 abr (EFE).- Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado anache en la A-2235, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), según ha informado este domingo el servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Pasadas las 22:30 horas de la noche del sábado se atendieron en el 112 varias llamadas que alertaban de la colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 3 de la carretera A-2235.

Según los testigos, uno de los vehículos se salió de la vía e impactó frontalmente contra otro al volver a la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, bomberos y el servicio de Mantenimiento de la Vía.

Fuentes sanitarias han confirmado que a causa del accidente ha fallecido una mujer de 75 años, mientras que un hombre de 36 resultó herido y ha sido trasladado al hospital de Puerto Real (Cádiz).

Pasada la medianoche, la circulación quedó normalizada tras la retirada de los vehículos y la limpieza de la vía. EFE

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