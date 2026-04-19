Temas del día de EFE España del domingo 19 de abril de 2026 (13:30 horas)

IRÁN GUERRA

Gibraleón (Huelva) - España pedirá el martes a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Gibraleón (Huelva) - Sánchez: el partido que se financió en B, quiere que los trabajadores cobren en B

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Córdoba - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura una reunión de alcaldes del partido en Andalucía junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el primer acto de la precampaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo en el que participa el líder de los populares.

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Sevilla - El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, interviene en un mitin que reúne a las formaciones de la izquierda, y en el que también participarán los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun.

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ALCALDE MÓSTOLES

Madrid - Admitida la querella contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral

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- Óscar López pide la dimisión del alcalde de Móstoles: "Las madrileñas no merecen esta miseria moral"

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JUICIO KITCHEN

Madrid - Rajoy, Cospedal y los Bárcenas protagonizan la tercera semana del juicio del caso Kitchen

(Texto enviado a las 08:15; 748 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023430772, 8013979427)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - Últimos testigos en el juicio de Ábalos con el foco en Ferraz y altos cargos del Gobierno

(Texto enviado a las 08:15; 716 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023432668)

SUCESOS INCENDIO

Santa Cruz de Tenerife - Dos nuevos fallecidos elevan a tres los muertos por el incendio de Los Realejos (Tenerife)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Mañana empieza el plazo para pedir la regularización en persona, solo con cita previa

(Texto enviado a las 08:30; 462 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023292512)

PAPA ESPAÑA

Madrid - Los obispos celebran su última Plenaria antes de la próxima visita del papa a España

(Texto enviado a las 10:00; 546 palabras)

ESPAÑA MÉXICO

Barcelona - Sheinbaum visita el Barcelona Supercomputing Center para reforzar la colaboración en IA

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BANCA TRIBUNALES

Madrid - El Supremo se ve forzado a reiterar su criterio sobre la usura y prepara nuevas sentencias

(Texto enviado a las 09:27; 608 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8012062217)

IRÁN GUERRA

Madrid - Las refinerías españolas siguen maximizando su producción ante las dificultades en Europa

(Texto enviado a las 09:58; 599 palabras)

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - Tres meses de Gelida: los usuarios de Rodalies soportan retrasos y se pasan al bus

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DÍA LIBRO

Madrid - Librerías infantiles impulsan los clubes de lectura con experiencias únicas

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- La Generación Z tiene en las redes sociales un aliado para compartir la lectura como ocio

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Barcelona - Los mitos de la música y el cine reclaman su espacio entre los libros para el 23 de abril

(Texto enviado a las 10:08; 783 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022744914)

LITERATURA NOVEDADES

Madrid - 'Cruz torcida', el renacimiento de un "clásico oculto" sobre el origen del nazismo

(Texto enviado a las 09:00; 740 palabras) (Foto)

Madrid - Llucía Ramis, autora de 'Un metro cuadrado': La vivienda es la gran fuente de desigualdad

(Texto enviado a las 10:00; 698 palabras) (Foto)

SOLE GIMÉNEZ (Entrevista)

Madrid - Sole Giménez reivindica la "artesanía" frente a la IA, "preocupada por la deriva creativa"

(Texto enviado a las 10:00; 783 palabras) (Foto)

FERIA ABRIL

Sevilla - La Feria de Abril de Sevilla, una ciudad efímera que recibirá tres millones de visitas

(Texto enviado a las 09:42; 673 palabras) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO CALOR

Madrid - España vivirá esta semana días de calor récord debido a masas de aire inusualmente cálidas

(Texto enviado a las 13:04; 498 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Medina del Campo (Valladolid).- CULTURA CINE.- El actor Javier Cámara visita su exposición en la Casa de Cultura de Medina del Campo, y atiende a los medios antes de recibir el Roel de Honor de la 39ª SECIME. Casa de Cultura de Medina del Campo. (Texto) (Foto)

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del artista argentino Diego Torres, que presentará en directo sus grandes éxitos, como "Color esperanza" y "Tratar de estar mejor", y las canciones de su nuevo trabajo discográfico, "Mi Norte & Mi Sur". Roig Arena.

EFE

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