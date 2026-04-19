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Una 'marea verde' con récord de 35.000 participantes marcha en Madrid contra el cáncer

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Madrid, 19 abr (EFE).- Casi 35.000 corredores han participado este domingo en el Paseo de la Castellana de Madrid en la decimotercera edición de la carrera 'Madrid en Marcha contra el Cáncer', todos ellos formando parte de una enorme 'marea verde' de recórd con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad.

En la línea de salida, Jaime Salaverri, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Madrid, ha destacado que la respuesta ciudadana ayuda a "visibilizar la importancia de humanizar el proceso oncológico, porque el cáncer no solo afecta a la salud física, sino que tiene también un gran impacto emocional y social".

El objetivo de la AECC, además de fomentar la investigación sobre el cáncer, es impulsar "un modelo de atención integral, centrado en la persona, en su dignidad y en su bienestar, donde el paciente no sea un número de historial clínico", han destacado los organizadores en su manifiesto.

Entre los asistentes, rostros conocidos como la esquiadora Ana Alonso Rodríguez, medallista olímpica en esquí de montaña en los últimos Juegos de Milán-Cortina; la tenista Paula Badosa, el cocinero Dabiz Muñoz o la presentadora de televisión Cristina Pedroche. EFE

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