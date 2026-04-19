Espana agencias

Tres años de prisión por violar a un joven invidente y con discapacidad del 96 por ciento

Guardar

Málaga, 19 abr (EFE).- Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a tres años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a un hombre de 24 años, invidente y con una discapacidad física del 96 por ciento, en un establecimiento ubicado en la localidad malagueña de Torremolinos.

El procesado ha sido condenado por un delito de abusos sexuales y además de la pena de prisión se le impone siete años de libertad vigilada, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

Al ahora condenado, que durante el juicio reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad, se le prohíbe además aproximarse a menos de 1.000 metros a la víctima, a su domicilio y otros lugares por él frecuentados y de comunicación por cualquier medio, al tiempo que será obligatorio participar en programas de educación sexual.

Por los daños morales tendrá que indemnizar a la víctima con 18.000 euros y se ha acordado por las partes que dicha cantidad se le abonará mediante la transmisión, por parte del acusado a la víctima, de una finca ubicada en Mijas (Málaga).

El acusado regentaba una cafetería en Mijas que frecuentaba la víctima, que se hallaba sin familia, y cometió la agresión en otro establecimiento ubicado en la localidad malagueña de Torremolinos en unión a un tercero, no identificado.

Tras la agresión, los implicados abandonaron el local, y el procesado advirtió a la víctima que no comentara nada de lo ocurrido a fin de no tener problemas con su familia. EFE

Últimas Noticias

Bustinduy, Mónica García y Urtasun arropan a Maíllo y equiparan a Moreno con Ayuso

Infobae

Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"

Infobae

90-80. El Hiopos Lleida sorprende a un Barça tocado físicamente

Infobae

Omoruyi continuará en el Baskonia hasta final de temporada

Infobae

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el arranque de la precampaña en Andalucía : “La gente está harta de tener un presidente de Gobierno que es un trilero”

Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el arranque de la precampaña en Andalucía : “La gente está harta de tener un presidente de Gobierno que es un trilero”

Una huelga de personal de seguridad en un aeropuerto de Francia deja a 190 pasajeros en tierra: la aerolínea rechaza indemnizarles porque es “ajeno” a la empresa

Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad