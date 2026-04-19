Espana agencias

Moreno pide una "matrícula de honor" para el PP-A para no estar "seis meses bloqueados" como en Extremadura

Guardar
Imagen B5YEIYBAG5GRVIADNMYJE7BFCM

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este domingo a la ciudadanía a que "se vuelque" con el PP-A como "único proyecto viable" de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, con el objetivo de que su formación saque "matrícula de honor" en esos comicios y revalide su mayoría absoluta o "suficiente", como la ha definido, desde la premisa de que los andaluces no pueden "permitirse el lujo" de estar como sus "hermanos extremeños, seis meses paralizados y bloqueados" hasta que PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno.

Así lo ha señalado Juanma Moreno en el transcurso de su intervención en la clausura de la Intermunicipal que el PP andaluz ha celebrado este domingo en Córdoba con la participación también del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al acto también han asistido, entre otros numerosos cargos 'populares', el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y primer edil de Córdoba, José María Bellido, que ha precedido a Moreno en el turno de palabra.

El presidente del PP-A y candidato a la reelección para seguir gobernando la Junta ha advertido al inicio de su intervención de que queda ya menos de un mes para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y ha pedido que nadie se crea que "esto está ganado", en referencia a una posible victoria del PP-A en las urnas como la de 2022, cuando conquistó una mayoría absoluta de 58 escaños.

En ese punto, Moreno ha aludido a la final de la Copa del Rey de fútbol disputada este pasado sábado por la noche en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y ha augurado que estas elecciones van a ser como dicho partido que enfrentó a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid que se dirimió en la tanda de penaltis, y ha incidido en la necesidad, a su juicio, de lograr una "mayoría de estabilidad, progreso y futuro" para el PP-A.

En esa línea, ha reivindicado la "vía andaluza" que, según ha incidido en defender, ha promovido el PP-A desde el Gobierno de la Junta, y ha proclamado que "para seguir esa vía de progreso, bienestar y futuro, necesitamos una mayoría de estabilidad".

"Eso significa que no nos podemos conformar con un sobresaliente", sino que "necesitamos matrícula de honor", y que "el cariño, el esfuerzo de todos los ciudadanos se vuelquen en el único proyecto viable que hay para Andalucía", ha abundado Moreno, que ha apelado así a los "ciudadanos que quieren un gobierno para todos, que quieren sensatez en la vida pública, concordia y futuro", para indicarles que "aquí está el Partido Popular de Andalucía" como "proyecto en el que cabe todo el mundo" y que es "fiable, viable y de futuro", según ha remarcado el candidato 'popular'.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bustinduy, Mónica García y Urtasun arropan a Maíllo y equiparan a Moreno con Ayuso

Infobae

Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"

Infobae

90-80. El Hiopos Lleida sorprende a un Barça tocado físicamente

Infobae

Omoruyi continuará en el Baskonia hasta final de temporada

Infobae

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el arranque de la precampaña en Andalucía : “La gente está harta de tener un presidente de Gobierno que es un trilero”

Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el arranque de la precampaña en Andalucía : “La gente está harta de tener un presidente de Gobierno que es un trilero”

Una huelga de personal de seguridad en un aeropuerto de Francia deja a 190 pasajeros en tierra: la aerolínea rechaza indemnizarles porque es “ajeno” a la empresa

Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad