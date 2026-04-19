Tom Pidcock y Egan Bernal, duelo por todo lo alto en el Tour de los Alpes

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- El británico Tom Pidcock, el colombiano Egan Bernal y el italiano Giulio Pellizzari serán las principales referencias en la 49ª edición del Tour de los Alpes, antiguo Giro del Trentino, que se disputa entre los próximos días 20 y 24, un auténtico examen con la montaña de protagonista.

Esta prueba conmemora los diez años de la firma del acuerdo de cooperación euroregional y la 49ª edición en total, si se incluye el legado del Giro del Trentino. La nómina de inscritos, a falta de las grandes figuras, se ha visto enriquecida con la incorporación de última hora de Tom Pidcock, la estrella del Team Pinarello Q36.5, dos veces campeón olímpico de MTB.

El ciclista de Leeds, con la Strade Bianche y la Amstel Gold Race en su palmarés, tendrá la dura competencia de corredores como el colombiano Bernal (Ineos Grenadiers), el italiano Pellizzari (Red Bull–BORA–Hansgrohe) y el vigente campeón, el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling).

Entre los aspirantes al título habrá que contar con el subcampeón en 2025, el neerlandés Thymen Arensman (Ineos), y el tercer clasificado, Derek Gee (Lidl–Trek), así como el ruso Aleksandr Vlasov (Red Bull–BORA–Hansgrohe) y el australiano Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).

En esta cita alpina no habrá equipos españoles, y entre los incluidos en la lista de partida sólo figuran los ciclistas Óscar Rodríguez (Ineos) y Pablo García y Adrián Benito (Polti VisitMalta)

El Tour de los Alpes consta de cinco etapas, con un total de 762 kilómetros y casi 15.000 metros de desnivel. Serán jornadas cortas, pero muy exigentes, propicias para escaladores o corredores explosivos. Entre las novedades destaca el esprint bonificado, con premio de 6, 4 y 2 segundos a los primeros.

La carrera empieza en Innsbruck con un circuito final que incluye el Mieminger Plateau y el 'strappo' de Götzens, lo que abre el pronóstico a un posible esprint o llegada selectiva.

La segunda jornada, con final en alto, incluye el ascenso a meta por el Martell, de 6,9 kilómetros al 8,1 de pendiente media, tras superar antes el Piller Höhe y el Passo Resia, donde aparecerán los candidatos de la general.

La tercera etapa, de 174 kilómetros, será más larga y difícil por el encadenado de subidas y bajadas. El Passo Castrin (23 km al 6 %) y la escalada a Andalo (14,6 km al 5,5 %) será otro examen a los favoritos, mientras que el 'strappo' de Tenno, con esprint de bonificación, podría ser escenario para emboscadas, a 15 kilómetros del final.

La jornada reina será la cuarta, con 3.600 metros de desnivel. Tras el Passo Bordala y el Passo del Redebus, se presenta un circuito final con la subida a Brusago y pequeñas cotas antes de meta que pueden dar mucho juego.

Para la quinta y última etapa quedan las ascensiones a Palù di Giovo y la Alta di Caldaro, antes de un circuito final de 18 kilómetros que tiene como dificultad el Montoppio. Hasta el final nadie estará tranquilo.

.- Las etapas:

Día Etapa Recorrido Km

20 1a Innsbruck – Innsbruck 141,8

21 2a Telfs – Martell/Val Martello 147,5

22 3a Latsch/Laces – Arco 174,5

23 4a Arco – Trento 167,8

24 5a Trento – Bolzano 128,6

.- Últimos vencedores:

.2025. Michael Storer (AUS)

.2024. Juan Pedro López (ESP)

.2023. Tao Geoghegan Hart (GBR)

.2022. Romain Bardet (FRA)

.2021. Simon Yates (GBR). EFE