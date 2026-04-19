Espana agencias

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"

Guardar
Imagen OWTIWFC7Q5HZ5IF7PKMBINQCA4

Críticos y excargos de Vox se reunirán el próximo 20 de junio en Madrid para analizar la situación y diseñar la "construcción de una alternativa" a la formación, a la que acusan de cambiar su rumbo "alineándose con posiciones totalitarias" y "purgando su mejor capital humano".

El encuentro estará encabezado por Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox en 2014 como conciencia crítica del PP. "Doce años después la situación en España es crítica bajo la presidencia de Sánchez y Vox ha cambiado su rumbo alineándose con posiciones totalitarias, purgando su mejor capital humano, situándose al servicio de intereses espúreos y haciendo del PP su enemigo a batir", señalan los críticos de Vox, que promovieron el año pasado la 'Declaración de Barajas'.

Ese documento se aprobó en un cónclave el pasado 22 de febrero de 2025 por un centenar de cargos y excargos de Vox críticos con la Ejecutiva nacional para reivindicar una refundación de la organización.

Este cambio de Vox, según este grupo, sitúa a España ante el "serio riesgo" de que Sánchez pueda seguir en la presidencia tras las próximas elecciones generales de 2027. "Somos muchos quienes seguimos apostando por los valores del Manifiesto Fundacional de Vox y no nos resignamos a contemplar su deriva perjudicial para los intereses de España", afirman.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tres años de prisión por violar a un joven invidente y con discapacidad del 96 por ciento

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 19 de abril de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Una 'marea verde' con récord de 35.000 participantes marcha en Madrid contra el cáncer

Infobae

Urtasum destaca "buenísimos" datos de España por "ampliar derechos": "Lo que da pena es la ignorancia absoluta de Trump"

Urtasum destaca "buenísimos" datos de España por "ampliar derechos": "Lo que da pena es la ignorancia absoluta de Trump"

Moreno pide una "matrícula de honor" para el PP-A para no estar "seis meses bloqueados" como en Extremadura

Moreno pide una "matrícula de honor" para el PP-A para no estar "seis meses bloqueados" como en Extremadura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad