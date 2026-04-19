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Moreno urge al Gobierno la "verdad" sobre el accidente de Adamuz y que "empiece a asumir responsabilidades"

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El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que, "cuanto antes", ofrezca la "verdad" sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del que este pasado sábado, 18 de abril, se cumplieron tres meses y que se cobró la vida de 46 personas, así como que "empiece a asumir responsabilidades" que le competen al Ejecutivo central.

Juanma Moreno ha aludido a este accidente ferroviario en el transcurso de su intervención en la clausura de la Intermunicipal que el PP andaluz ha celebrado este domingo en Córdoba con la participación también del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al acto también han asistido, entre otros numerosos cargos 'populares', el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y primer edil de Córdoba, José María Bellido, que ha precedido a Moreno en el turno de palabra.

Moreno ha lamentado que "parece" que desde el Gobierno "se han olvidado de Adamuz", y ha echado en falta "un tipo de explicación mínimamente convincente" sobre "el peor accidente ferroviario en alta velocidad" registrado en España.

El presidente andaluz ha llamado la atención acerca de que desde el Gobierno no se haya "asumido algún tipo de responsabilidad política" por este siniestro, y ha tildado de "escalofriante" la "falta de autocrítica y de autoexigencia" del Gobierno.

Dicho esto, Moreno ha exigido al Ejecutivo central, "con toda la serenidad del mundo", a la vez que haciéndose "eco de las palabras de las víctimas", que, "cuanto antes, sepamos la verdad, toda la verdad, y que empiecen a asumir las responsabilidades, que son las que les competen a ellos", ha remachado el presidente andaluz.

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