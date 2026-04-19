Espana agencias

España, tercera en Hong Kong tras superar al Nueva Zelanda (28-32)

Guardar

Redacción Deportes, 19 abr (EFE).- La selección masculina de España quedó clasificada tercera en Hong Kong, en la primera etapa de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7, tras superar en la disputa por ese puesto a Nueva Zelanda por 28-32.

En el cincuentenario del torneo más prestigioso del circuito y a la quinta intentona, tras cuatro derrotas en otros tantos cuartos de final, la selección española alcanzó las semifinales, ronda en la que se midió a Argentina.

En un partido muy igualado, que se fue al descanso con empate a cinco, en la segunda parte el combinado suramericano fue mas efectivo y se llevó el partido por un ajustado 12-19 que le dio el acceso a la final del torneo.

Para llegar a esta semifinal, España derrotó el sábado a Australia en los cuartos de final (19-5), pero tras no superar a Argentina disputó la tercera plaza del torneo ante Nueva Zelanda, que había perdido antes frente a Sudáfrica (14-26).

Este partido por el tercer puesto resultó muy igualado y al descanso se llegó favorable a los españoles por un ajustado 14-15 y se mantuvo con equilibrio hasta el 28-32 final a favor de la selección nacional hispana.

En la final, Sudáfrica fue muy superior a Argentina, a la que superó por un contundente 35-7 después de impedir que los suramericanos anotaran en la segunda mitad tras llegar al descanso con un 14-7. EFE

lhg/agr/jap

Últimas Noticias

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"

La corredora paralimpica etíope Tigist Gezahagn bate el récord del Maratón de Viena

Infobae

Moreno urge al Gobierno la "verdad" sobre el accidente de Adamuz y que "empiece a asumir responsabilidades"

Moreno urge al Gobierno la "verdad" sobre el accidente de Adamuz y que "empiece a asumir responsabilidades"

Lucas Beltrán se cruza con Demichelis, el entrenador que sacó su mejor versión en River

Infobae

El canterano Xanet Olaiz renueva su contrato con el Alavés hasta 2028

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad