España, tercera en Hong Kong tras superar al Nueva Zelanda (28-32)

Redacción Deportes, 19 abr (EFE).- La selección masculina de España quedó clasificada tercera en Hong Kong, en la primera etapa de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7, tras superar en la disputa por ese puesto a Nueva Zelanda por 28-32.

En el cincuentenario del torneo más prestigioso del circuito y a la quinta intentona, tras cuatro derrotas en otros tantos cuartos de final, la selección española alcanzó las semifinales, ronda en la que se midió a Argentina.

En un partido muy igualado, que se fue al descanso con empate a cinco, en la segunda parte el combinado suramericano fue mas efectivo y se llevó el partido por un ajustado 12-19 que le dio el acceso a la final del torneo.

Para llegar a esta semifinal, España derrotó el sábado a Australia en los cuartos de final (19-5), pero tras no superar a Argentina disputó la tercera plaza del torneo ante Nueva Zelanda, que había perdido antes frente a Sudáfrica (14-26).

Este partido por el tercer puesto resultó muy igualado y al descanso se llegó favorable a los españoles por un ajustado 14-15 y se mantuvo con equilibrio hasta el 28-32 final a favor de la selección nacional hispana.

En la final, Sudáfrica fue muy superior a Argentina, a la que superó por un contundente 35-7 después de impedir que los suramericanos anotaran en la segunda mitad tras llegar al descanso con un 14-7. EFE

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