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Lucas Beltrán se cruza con Demichelis, el entrenador que sacó su mejor versión en River

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Valencia, 19 abr (EFE).- El delantero argentino del Valencia Lucas Beltrán se reencontrará este martes en Mallorca con Martín Demichelis, el entrenador que sacó su mejor versión en River Plate en 2023.

A las órdenes de Demichelis, Beltrán marcó 16 goles en 36 partidos —doce en Liga, tres en la Copa Libertadores y uno en la Copa Argentina—, y repartió cuatro asistencias. Aquella temporada supuso la eclosión del atacante, que también se proclamó campeón de la Liga Profesional argentina bajo la dirección del ahora entrenador del Mallorca.

Formado en las categorías inferiores del Instituto de Córdoba, Beltrán llegó a los 15 años a River Plate, donde poco después daría el salto a la élite. Tras un año y medio cedido en el Club Atlético Colón, regresó al 'Millonario' para firmar su mejor campaña como profesional.

Aunque al principio no comenzó como titular, se ganó pronto la confianza de Demichelis. En las cuatro primeras jornadas sólo jugó dieciséis minutos, pero en los dos siguientes partidos llegó su primera asistencia ante el Arsenal y el primer gol ante el Lanús. A partir de entonces, su rol cambió.

Después de su gran temporada, el delantero argentino dio el salto a Europa con su fichaje por el Fiorentina hasta 2028. En el equipo italiano marcó 16 goles en 98 partidos oficiales y repartió nueve asistencias a lo largo de las últimas dos temporadas.

Este verano llegó cedido al Valencia, donde sus cifras goleadoras distan de las logradas en el Fiorentina y, sobre todo, en River. En 28 partidos, Beltrán suma tres goles: uno en Liga y dos en Copa. EFE

plm/cta/cmm

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