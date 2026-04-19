La corredora paralimpica etíope Tigist Gezahagn bate el récord del Maratón de Viena

Viena, 19 abr (EFE).- La atleta paralimpica etíope Tigist Gezahagn (2h20:06) batió este domingo el récord femenino del Maratón de Viena compitiendo con una discapacidad visual, mientras que el keniano Fanny Kiprotich (2h06:53) se impuso en la categoría masculina.

Kiprotich, de 24 años, logró su victoria en una jornada con buen tiempo y firmando una actuación sólida en los tramos decisivos, especialmente en el parque del Prater, un trayecto llano donde rompió el grupo de cabeza antes del kilómetro 32.

Aunque no logró batir la mejor marca de Viena (2h05:08), se mostró satisfecho con su rendimiento, que le dio la victoria ante el eritreo Oqbe Kibrom (2h08:10) y el también keniano Charles Mneria (2h08:42), que completaron el podio masculino.

En la categoría femenina, Gezahagn, de 26 años, firmó una actuación histórica al establecer un nuevo récord en Viena con 2h20:06, superando la anterior plusmarca de 2h20:59, en una carrera en la que dependía de su guía debido a su discapacidad.

La atleta etíope, doble campeona paralímpica en 1.500 metros (Tokio 2020 y París 2024), se impuso a su compatriota Haftamnesh Tesfaye, segunda a sólo doce segundos, mientras que la keniana Hellen Chepkorir se llevó el bronce (2h23:48).

"Doy gracias a Dios. La carrera ha sido fantástica, ha sido increible correr en esta ciudad y ante este público. Esto me da mucha fuerza", declaró la ganadora al finalizar la carrera, según recogió la televisión pública austríaca ORF.

La primera corredora no africana en llegar a la meta fue la ecuatoriana Mary Zenaida, en sexto lugar con un tiempo de 2h28:29.

El evento volvió a reunir a miles de corredores en la capital austríaca y a decenas de miles de espectadores que animaron a los participantes a lo largo del circuito. EFE