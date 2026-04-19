Espana agencias

La corredora paralimpica etíope Tigist Gezahagn bate el récord del Maratón de Viena

Guardar

Viena, 19 abr (EFE).- La atleta paralimpica etíope Tigist Gezahagn (2h20:06) batió este domingo el récord femenino del Maratón de Viena compitiendo con una discapacidad visual, mientras que el keniano Fanny Kiprotich (2h06:53) se impuso en la categoría masculina.

Kiprotich, de 24 años, logró su victoria en una jornada con buen tiempo y firmando una actuación sólida en los tramos decisivos, especialmente en el parque del Prater, un trayecto llano donde rompió el grupo de cabeza antes del kilómetro 32.

Aunque no logró batir la mejor marca de Viena (2h05:08), se mostró satisfecho con su rendimiento, que le dio la victoria ante el eritreo Oqbe Kibrom (2h08:10) y el también keniano Charles Mneria (2h08:42), que completaron el podio masculino.

En la categoría femenina, Gezahagn, de 26 años, firmó una actuación histórica al establecer un nuevo récord en Viena con 2h20:06, superando la anterior plusmarca de 2h20:59, en una carrera en la que dependía de su guía debido a su discapacidad.

La atleta etíope, doble campeona paralímpica en 1.500 metros (Tokio 2020 y París 2024), se impuso a su compatriota Haftamnesh Tesfaye, segunda a sólo doce segundos, mientras que la keniana Hellen Chepkorir se llevó el bronce (2h23:48).

"Doy gracias a Dios. La carrera ha sido fantástica, ha sido increible correr en esta ciudad y ante este público. Esto me da mucha fuerza", declaró la ganadora al finalizar la carrera, según recogió la televisión pública austríaca ORF.

La primera corredora no africana en llegar a la meta fue la ecuatoriana Mary Zenaida, en sexto lugar con un tiempo de 2h28:29.

El evento volvió a reunir a miles de corredores en la capital austríaca y a decenas de miles de espectadores que animaron a los participantes a lo largo del circuito. EFE

Últimas Noticias

Bustinduy, Mónica García y Urtasun arropan a Maíllo y equiparan a Moreno con Ayuso

Infobae

Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"

Infobae

90-80. El Hiopos Lleida sorprende a un Barça tocado físicamente

Infobae

Omoruyi continuará en el Baskonia hasta final de temporada

Infobae

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"

Críticos y excargos de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para "construir una alternativa"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el arranque de la precampaña en Andalucía : “La gente está harta de tener un presidente de Gobierno que es un trilero”

Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el arranque de la precampaña en Andalucía : “La gente está harta de tener un presidente de Gobierno que es un trilero”

Una huelga de personal de seguridad en un aeropuerto de Francia deja a 190 pasajeros en tierra: la aerolínea rechaza indemnizarles porque es “ajeno” a la empresa

Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad