Sánchez: el partido que se financió en B, quiere que los trabajadores cobren en B

Gibraleón (Huelva), 19 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este domingo la "hipocresía" del PP, que apoyó en su día la regularización de inmigrantes y ahora la rechaza, aunque ha asegurado que no le sorprende: "un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B".

En un mitin de precampaña andaluza en Gibraleón (Huelva) en apoyo a quien fuera su vicepresidenta y ahora candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, Sánchez ha defendido la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por su Gobierno como un acto de reivindicación histórica, coherencia, compromiso y justicia.

Y ha pedido el voto para que en Andalucía gobierne Montero y una izquierda que "no hinca la rodilla ante las élites", sino que las pone "en su sitio", mientras que el PP y Vox se ponen de "perfil" ante una guerra "ilegal" y rechazan las medidas para apoyar a los ciudadanos ante sus efectos: "La realidad es que no son patriotas, son unos vendepatrias". EFE

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