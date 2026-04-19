Prisión sin fianza para 4 detenidos por el crimen de un hombre en Balsareny (Barcelona)

Barcelona, 18 abr (EFE).- El juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para cuatro de los cinco detenidos esta semana por su relación con el crimen, el pasado mes de febrero, de un hombre de 51 años en su casa de la localidad barcelonesa de Balsareny.

Cinco hombres, de entre 17 y 47 años, fueron detenidos entre el miércoles y el jueves por los Mossos d'Esquadra por este crimen.

Los cuatro que son mayores de edad pasaron ayer sábado a disposición del juzgado de guardia de Manresa (Barcelona), que abrió causa por un delito de homicidio y decretó su ingreso en prisión. El menor, por su parte, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.

La muerte del hombre tuvo lugar el pasado 25 de febrero en su casa de Balsareny por causas que ahora aún no se han revelado.

El cuerpo del hombre, que estaba maniatado y en el suelo, fue encontrado sobre las nueve de la noche por un familiar, que alertó del caso a los servicios de emergencias. EFE