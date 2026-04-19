Espana agencias

El momento de la verdad para el Espanyol: un mes, siete partidos y 38 puntos

Guardar

Barcelona, 19 abr (EFE).- El Espanyol afronta el tramo de decisivo de la temporada después del último parón de LaLiga, en el que afrontará siete partidos claves en el mes final de competición para determinar si logra, finalmente, amarrar la permanencia matemática tras no sumar ningún triunfo en 2026.

La segunda vuelta de los blanquiazules (ahora con 38 puntos) ha sido nefasta en resultados: cinco de 42. Los catalanes sumaron su última victoria contra el Athletic (1-2) en diciembre y desde entonces sus marcadores han caído en picado. El equipo ha pasado de soñar con Europa a pensar en alcanzar los 42 de la permanencia.

El calendario del Espanyol en el último capítulo de LaLiga no es sencillo, con rivales con urgencias y partidos entre semana que examinarán la fortaleza del cuadro del entrenador Manolo González. El primer test es el jueves, en Vallecas contra un Rayo Vallecano, decimotercero con 35 puntos, que busca alejarse de la zona baja.

Después, los blanquiazules recibirán al Levante, penúltimo en la clasificación y al Real Madrid, segundo en la tabla y que apura sus opciones de título. Dos encuentros seguidos en casa contra dos equipos con realidades muy distintas, pero con hambre suficiente para no ponerle las cosas fáciles al anfitrión.

Posteriormente, el Espanyol se medirá al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El cuadro andaluz es decimosexto con 34 puntos y busca amarrar la permanencia matemática cuanto antes. El Athletic, su siguiente rival en el RCDE Stadium, tiene una posición más cómoda (duodécimo, 38 puntos), pero no quiere sorpresas en este tramo.

El partido siguiente contra Osasuna será el último desplazamiento del año para el cuadro periquito. Suman 39 puntos y son novenos: quieren cerrar la permanencia cuanto antes y soñar con Europa. Finalmente, los catalanes despiden LaLiga en casa contra al Real Sociedad, inmerso en la plena lucha continental.

El vestuario del Espanyol asume que en esta segunda vuelta los puntos son más caros. Los futbolistas confían en afinar su versión y disfrutar de un fin de curso sin sobresaltos. Matemáticamente, no sería descabellado pensar en Europa (a seis puntos), pero la racha de resultados invita a pensar en metas más prudentes. EFE

dpb/xsf/cmm

Últimas Noticias

Muere un joven de 27 años al caer por un barranco en un quad en Campillo de Arenas (Jaén)

Infobae

Tom Pidcock y Egan Bernal, duelo por todo lo alto en el Tour de los Alpes

Infobae

López pide dimisión del alcalde de Móstoles:"Las madrileñas no merecen esta miseria moral"

Infobae

Inglaterra, la única selección con pleno de victorias en el camino al Mundial 2027

Infobae

Socios del PSOE piden en el Congreso extender el veto a Israel al material policial que pueda emplear en Palestina

Socios del PSOE piden en el Congreso extender el veto a Israel al material policial que pueda emplear en Palestina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez: “Se puede privatizar la Sanidad con gritos, como Ayuso en Madrid, o en silencio, como Moreno en Andalucía. El resultado es el mismo”

Pedro Sánchez: “Se puede privatizar la Sanidad con gritos, como Ayuso en Madrid, o en silencio, como Moreno en Andalucía. El resultado es el mismo”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad