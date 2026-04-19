El momento de la verdad para el Espanyol: un mes, siete partidos y 38 puntos

Barcelona, 19 abr (EFE).- El Espanyol afronta el tramo de decisivo de la temporada después del último parón de LaLiga, en el que afrontará siete partidos claves en el mes final de competición para determinar si logra, finalmente, amarrar la permanencia matemática tras no sumar ningún triunfo en 2026.

La segunda vuelta de los blanquiazules (ahora con 38 puntos) ha sido nefasta en resultados: cinco de 42. Los catalanes sumaron su última victoria contra el Athletic (1-2) en diciembre y desde entonces sus marcadores han caído en picado. El equipo ha pasado de soñar con Europa a pensar en alcanzar los 42 de la permanencia.

El calendario del Espanyol en el último capítulo de LaLiga no es sencillo, con rivales con urgencias y partidos entre semana que examinarán la fortaleza del cuadro del entrenador Manolo González. El primer test es el jueves, en Vallecas contra un Rayo Vallecano, decimotercero con 35 puntos, que busca alejarse de la zona baja.

Después, los blanquiazules recibirán al Levante, penúltimo en la clasificación y al Real Madrid, segundo en la tabla y que apura sus opciones de título. Dos encuentros seguidos en casa contra dos equipos con realidades muy distintas, pero con hambre suficiente para no ponerle las cosas fáciles al anfitrión.

Posteriormente, el Espanyol se medirá al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El cuadro andaluz es decimosexto con 34 puntos y busca amarrar la permanencia matemática cuanto antes. El Athletic, su siguiente rival en el RCDE Stadium, tiene una posición más cómoda (duodécimo, 38 puntos), pero no quiere sorpresas en este tramo.

El partido siguiente contra Osasuna será el último desplazamiento del año para el cuadro periquito. Suman 39 puntos y son novenos: quieren cerrar la permanencia cuanto antes y soñar con Europa. Finalmente, los catalanes despiden LaLiga en casa contra al Real Sociedad, inmerso en la plena lucha continental.

El vestuario del Espanyol asume que en esta segunda vuelta los puntos son más caros. Los futbolistas confían en afinar su versión y disfrutar de un fin de curso sin sobresaltos. Matemáticamente, no sería descabellado pensar en Europa (a seis puntos), pero la racha de resultados invita a pensar en metas más prudentes. EFE

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