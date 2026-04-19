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Dos nuevos fallecidos elevan a tres los muertos por el incendio de Los Realejos (Tenerife)

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Santa Cruz de Tenerife, 18 abr (EFE).- Dos de las tres personas que estaban hospitalizadas en estado crítico por el incendio de un edificio de viviendas en Los Realejos (Tenerife) han fallecido, han informado fuentes sanitarias este domingo, con lo cual se eleva a tres el número de muertos, todos ellos como consecuencia de intoxicación por humo.

En el incendio que se declaró a las 03:29 horas del sábado en un edificio de tres plantas de la calle Los Bancales, en Los Realejos, falleció una mujer de 60 años intoxicada por el humo, y otras siete personas resultaron afectadas por la humareda.

De las siete personas evacuadas a centros hospitalarios, tres presentaban estado crítico y dos de ellas fallecieron posteriormente, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Se trata de un varón de 65 años y una mujer de 70, que estaban hospitalizados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

La otra mujer de 60 años que permanece en estado crítico se encuentra en el Hospital Universitario de Canarias.

El incendio obligó a la evacuación de más de treinta vecinos del inmueble, varios de los cuales se encontraban en las escaleras y el patio y resultaron afectados por inhalación de humo.

Las tres personas evacuadas en estado crítico presentaban parada cardiorrespiratoria debido a la intoxicación por la inhalación de humo, si bien fueron recuperadas con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas por los profesionales del Servicio de Urgencias Canario antes de su traslado al hospital.

Cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife consiguieron extinguir el incendio, que se inició en la primera planta y se extendió por la fachada exterior del bloque residencial, afectando a casas anexas y a los pisos superiores. EFE

(foto)

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