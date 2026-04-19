Socios del PSOE piden en el Congreso extender el veto a Israel al material policial que pueda emplear en Palestina

Sumar, ERC y Bildu han reclamado al Gobierno en el Congreso ampliar el embargo de armas y productos de defensa impuesto a Israel al material policial y de vigilancia que el Estado hebreo pueda emplear en Palestina, en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza y Cisjordania.

El Congreso dio luz verde al embargo a la compraventa de material militar a Israel a principios de octubre de 2025, después de ser aprobado por el Gobierno como medida de presión a Tel Aviv en plena ofensiva contra los territorios palestinos ocupados, que el Ejecutivo tildó de "genocidio".

El presidente Pedro Sánchez justificó que consagraba el veto al comercio militar con Israel que "de facto" se aplicaba desde el 7 de octubre de 2023, decha en la que el Estado hebreo inció una ofensiva contra Palestina en respuesta a la masacre de Hamás.

En 2024, España exportó material por valor de 1,45 millones de euros a Israel, pero todo el montante se destinó "exclusivamente" a componentes destinados a terceros países, entre los que figuran Filipinas y Estados Unidos. En el primer semestre de 2025, no se realizaron exportaciones a Israel, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

Además, España ha denegado un total de 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso a Israel desde el 7 de octubre de 2023 fecha, según cifras proporcionadas por la Secretaría de Estado de Comercio.

La autoridad correspondiente, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), denegó 64 licencias de exportación y cuatro de importación a Israel de material de defensa desde octubre de 2023 y hasta 31 de enero de 2026. Desde que se adoptó el embargo en octubre, se han denegado 151 licencias de exportación e importación.

Precisamente, Sumar, ERC y Bildu piden extender la prohibición de transferencias a Israel a todo armamento, equipo, tecnología o componentes suceptibles de contribuir a la comisión de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o lo de los Derechos Humanos, incluido el material policial y de vigilancia empleado en Palestina, en las propuestas de resolución al 'Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso' de 2024, recogidas por Europa Press.

Las formaciones independentistas catalana y vasca también requieren que la decisión de no autorizar el tránsito de buques y de aviones con material de defensa con destino a Israel se mantenga en la próxima legislatura, además de aplicar los procedimientos y los recursos necesarios para poder garantizar la aplicación de esta medida.

QUE LAS ARMAS PARA EEUU NO ACABEN EN MANOS DEL ICE

Por otro lado, Sumar, ERC y Bildu usan las propuestas de resolución al informe, elaborado anualmente por la Secretaría de Estado de Comercio, para pedir al Gobierno que continúe mejorando la evaluación de riesgo y la trazabilidad de la exportación de armas con los recusos y medidas adicionales necesarios para evitar que las armas exportadas a Estados Unidos puedan contribuir a facilitar o cometer violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, ya sea en el propio país norteamericano o en operaciones militares en el extranjero.

En esta línea, también solicitan a la Secretaría de Estado de Comercio que facilite información más detallada sobre los usuarios estadounidenses finales, especificando las unidades militares y las agencias federales receptoras, incluidos el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El ICE es la agencia estadounidense responsable de las detenciones de masivas de inmigrantes y las violentas redadas que se saldaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes federales en Mineápolis.

ERC y Bildu van un paso más allá y en sus propuestas de resolución, registradas de forma conjunta, reclaman al Gobierno que deniegue las licencias de exportación de armas al ICE y al CBP hasta que "cese la impunidad" por las violaciones de Derechos Humanos y el ICE asista a cursos de capacitación sobre normas internacionales relativas al uso de la fuerza y las armas de fuego y demuestren "en la práctica" que las aplican.

Asimismo, piden que la JIMDDU no autorice exportaciones de armas de fuego, de caza y de tiro deportivo a Estados Unidos ante "la ausencia de medidas suficientes para mitigar el riesgo de perpetuación del ciclo de violencia, su alto índice de violencia armada, el coste y el sufrimiento humano que genera".

EL SECRETISMO EN TORNO A LA VENTA DE ARMAS

Por otra parte, ERC y Bildu piden en sus propuestas de resolución que el Gobierno impulse la tramitación parlamentaria urgente de la Ley de Secretos Oficiales, actualmente en proceso de enmiendas en el Congreso

Adicionalmente, ERC, Bildu y PNV aspiran a una reforma de la Ley de Secretos Oficiales que elimine el carácter secreto de las actas de la JIMDDU, para aportar luz sobre el comercio de armas en España.

Y los tres partidos instan al Gobierno a jugar "un papel más activo" en la defensa y el respaldo de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersona, y el desarrollo de otras iniciativas, como la Convención de Dublín para prohibir las bombas de racimo o contra los 'robots asesinos'.

MÁS COMERCIO CON ISRAEL Y TRABAS A IRÁN

De su lado, Vox ha elevado a la Comisión de Defensa del Congreso otras propuestas de resolución al informe, fundamentalmente orientadas a retirar las restricciones a las exportaciones de armas y material de doble uso con destino a Israel y promover una revisión de la posición común europea que rige el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares para facilitar la exportación.

De su lado, el PP quiere instar a la JIMDDU a no conceder autorizaciones administrativas de exportación de productos y tecnologías de doble uso a Irán, impidiendo exportaciones como las autorizadas en 2024 a ese país de detonadores y explosivos tipo A, B y E, entre otros productos, así como reforzar los controles que son de su competencia para cumplir los embargos vigentes respecto a Irán, de comercio de material de defensa o equipos de represión interna.

España vendió a Irán detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y 'software' de control por valor de 1.331.289 euros en 2024, según consta en el 'Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso' de 2024. Además, se le denegaron tres licencias de juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos.

El Gobierno defendió que ese material no se usó en la represión de las protestas de finales de diciembre de 2025 por la crisis económica que desembocó en la exigencia del fin del régimen de Alí Jamenei. La represión dejó más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras reconocidas por las autoridades iraníes.