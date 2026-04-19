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Sánchez se enfrentará el miércoles a preguntas de Feijóo, Nogueras y Aizpurua tras casi un mes sin ir al Congreso

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresará el próximo miércoles a la sesión de control del Congreso tras casi un mes sin someterse a preguntas en el Pleno y, en esta ocasión, además de al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que responder a las portavoces de Junts, Míriam Nogueras, y EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, antes de Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno y, ya de vuelta la actividad parlamentaria, el jefe del Ejecutivo tampoco estuvo presente en las preguntas del miércoles pasado al encontrarse de viaje oficial en China.

El jefe del Ejecutivo regresará así al hemiciclo tras ese viaje a China, durante el que se conoció la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Y lo hará también después de los encuentros con líderes internacionales que han tenido lugar en Barcelona en el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia y el 'Global Progressive Mobilisation' organizado por el PSOE y tras conocerse que finalmente el PP y Vox volverán a gobernar juntos en Extremadura.

En este contexto, Feijóo preguntará al presidente si cree que el Ejecutivo "hace que España funcione", mientras que la portavoz de Junts no preguntará en esta ocasión sobre temas estrictamente catalanes, sino que le pedirá si opinión de la situación política actual en España". Por su parte, Aizpurua se interesará por "qué medidas pendientes prevé culminar en lo que queda de legislatura".

UN GOBIERNO QUE ALTERNA CON DICTADURAS

La sesión de control incluirá también varias cuestiones dirigidas al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El secretario general del PP, Miguel Tellado, quiere saber dónde fija "el límite de este Gobierno"; y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, si cree que es "un digno ministro de Justicia".

En la misma línea que el Pleno de esta semana, la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha registrado la siguiente pregunta: "¿Qué democracia defiende un Gobierno que alterna con dictadura?".

Le servirá para pedirle cuentas por su viaje a China, donde se reunió con el presidente, Xi Jinping, y para recriminarle que no reciba a la opositora venezolana María Corina Machado, que está de visita en Madrid.

"¿QUÉ TIENE EL GOBIERNO EN CONTRA DE LOS ESPAÑOLES?"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aspira a que el ministro le aclare "qué tiene el Gobierno en contra de los españoles", mientras que su compañero Ignacio Gil Lázaro busca echarle en cara que el empeño en "burlándose de los españoles?" que achaca al Ejecutivo.

Por otro lado, el diputado del PP Carlos Rojas quiere dirigirse al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que explique si la política exterior de España "responde al interés de los españoles" y la también 'popular' Ana Belén Vázquez al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que le dé detalle si sus medidas son coherentes con las políticas del Gobierno.

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