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Muere un hombre en una pelea en la calle en el barrio de Horta de Barcelona

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Barcelona, 19 abr (EFE).- Un hombre de 53 años ha muerto a causa de las heridas sufridas a raíz de una pelea en la vía pública durante la pasada noche en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Los hechos sucedieron poco antes de las diez y media de la noche en la plaza de Meguidó de Barcelona, donde comenzó una pelea en la vía pública con la participación de varias personas.

La Policía catalana y la Guàrdia Urbana de Barcelona desplazaron varias dotaciones al lugar, donde encontraron a un hombre herido de gravedad.

La víctima fue trasladada por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un centro hospitalario, donde finalmente murió.

El caso, que investiga la División de Investigación Criminal (DIC), está bajo secreto judicial. EFE

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