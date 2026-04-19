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Mañana empieza el plazo para pedir la regularización en persona, solo con cita previa

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Madrid, 19 abr (EFE).- El lunes empieza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que previamente hayan solicitado cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para iniciar los trámites.

El proceso comenzó el pasado jueves, 16 de abril, pero solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir de mañana.

Los lugares habilitados para hacerlo son 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas; 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas y cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16.00 a 19.00 horas.

Si la reserva se realiza a través de la página web haciendo uso del sistema Cl@ve, el beneficiario puede elegir entre las oficinas más cercanas a él, pero si la petición se hace en el teléfono 060 o por un formulario en el mismo portal, se le asigna automáticamente el punto más cercano conforme a sus datos.

La regularización está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Entre los documentos a aportar están aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales, la propia solicitud y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

Las solicitudes serán tramitadas por personal de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del ministerio y con sede en Vigo (Pontevedra), y para ello el Ejecutivo ha previsto un plan de refuerzo de personal extraordinario con más de 600 personas.

Los beneficiarios obtendrán una autorización para residir y trabajar en España durante un año y, después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga por un año más. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023292512)

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