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Illa reunirá a sus consellers en Món Sant Benet para dar "impulso" a la acción del Govern

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Barcelona, 19 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, reunirá el próximo fin de semana, 25 y 26 de abril, a sus consellers en Món San Benet, en la comarca del Bages (Barcelona), con el fin de "dar impulso a la acción del Govern", según han explicado a EFE fuentes del ejecutivo catalán.

Esta será la cuarta reunión del Govern de Illa lejos del Palau de la Generalitat, tras las mantenidas en Poblet (Tarragona), poco después de tomar posesión, en agosto de 2024; en Vall de Núria (Girona), en abril de 2025; y en Arnes (Tarragona), en agosto del año pasado.

En este caso, más que un encuentro para la reflexión, este encuentro servirá para dar un "impulso" a la acción del Govern y para "acelerar la transformación" de Cataluña y de sus servicios públicos, han indicado las mencionadas fuentes.

El ejecutivo socialista ha vivido unos intensos primeros cuatro meses de 2026, un año que comenzó con el acuerdo sobre financiación autonómica con el Ejecutivo central y la constitución de la empresa mixta de Rodalies.

La baja médica de Illa por un déficit motor en las piernas dio inicio al mes más complicado para el Govern en lo que va de legislatura: primero fue el accidente ferroviario de Gelida, en el que murió un maquinista y que dio lugar a la crisis todavía no resuelta de Rodalies, y luego las movilizaciones de personal sanitario y de agricultores primero y del sector educativo después.

En este contexto, Illa sufrió un importante revés al tener que retirar del Parlament el proyecto de presupuestos acordado con Comuns, ante la falta de apoyo de ERC.

Socialistas y republicanos sí han iniciado ahora una negociación que, si acaba con éxito, debería resultar en unos presupuestos -los primeros y probablemente únicos de la legislatura- validados por la cámara antes del parón del verano.

La reunión de Govern llegará el fin de semana posterior a que Cataluña demostrara, en estos últimos días, que está "en el centro del mundo" al acoger su capital tres citas internacionales de primer nivel, señalan las mencionadas fuentes.

Barcelona acogió el viernes la primera cumbre bilateral entre España y Brasil; el sábado, fue escenario de la Reunión en Defensa de la Democracia y, paralelamente, en ambos días, se celebró la Global Progressive Mobilisation, un foro que congregó a fuerzas socialistas y progresistas de todo el globo y que clausuró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En este marco, Illa visitó el Barcelona Supercomputing Center junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y este domingo tiene previsto hacerlo con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, ha mantenido encuentros con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la expresidenta del Senado de Chile Isabel Allende y la premio Nobel de la Paz de 2021, la periodista filipina Maria Ressa, mientras espera en junio la visita del papa León XIV a Barcelona. EFE

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