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El éxito de abrir el paso a nivel: las vías verdes rondan los 5 millones de usos al año

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Madrid, 19 abr (EFE).- España cuenta con 3.600 kilómetros de vías verdes repartidas en 145 itinerarios, cada vez más conectados, que dan vida y dinamizan a muchas comarcas rurales -algunas con menos de 15 habitantes por kilómetro cuadrado- y favorecen un turismo rural auténtico y saludable en bici o a pie que ronda los cinco millones de pasos por estos recorridos al año.

La Vía Verde del Aceite, el camino rural más transitado de España, afronta con optimismo la actual temporada alta de visitas a lo largo de sus 128 kilómetros.

Invita a un paseo para todos los públicos - incluso para el que tenga movilidad reducida- entre un mar de olivos salpicado de pueblos con su gastronomía y su 'oro verde' virgen extra.

La gerente de Vías Verdes, Arantxa Hernández, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ha explicado a EFE que estas infraestructuras de antiguas líneas de trenes ahora en desuso "cuentan un relato: la historia del ferrocarril".

Ofrecen "la magia de los túneles -ahora iluminados-, la grandeza de viaductos y puentes, la sorpresa de las estaciones rehabilitadas con servicios a pie de vía donde poder comer, alojarse, alquilar una bici o visitar un pequeño museo... eso es lo que las hace tan especiales", ha explicado.

La ruta del Aceite, en su tramo por Jaén, se coronó de nuevo en 2025 como la vía verde más transitada de España, con 848.218 usos del paso de ciclistas y viandantes registrados en sus contadores. A estos hay que sumar otros 206.739 usos contabilizados en su tramo Subbética.

"No se trata solo de devorar kilómetros, ya que se puede disfrutar de todo lo que te ofrece el territorio en etapas tranquilas y disfrutar de la cultura, los pueblos, los paisajes increíbles y el patrimonio ferroviario, además de las sorpresas que aguarda el camino siempre", ha apostillado.

Antonio Camacho, que regenta en el kilómetro 75 de esta vía el Centro Cicloturista Subbética, donde se puede alquilar una bicicleta por unos 18 euros al día, ha apuntado que han tenido que contratar más personal este año para hacer frente a la temporada alta, que transcurre desde mediados de febrero a mayo y en los meses de octubre y noviembre.

Cuentan con clientes locales y de toda España y también han recibido grupos de ciclistas canadienses, estadounidenses, holandeses, belgas o franceses; su servicio posibilita dejar la bici en otro punto, recogerte y llevarte a tu lugar de salida o llegada o facilitarte la visita a una almazara o al Centro de Interpretación del Aceite, en la antigua estación de Luque.

"El feedback (retorno) que nos llega de nuestros clientes es que, estar rodeados de millones de olivos y escuchar el sonido de la naturaleza, es una experiencia única en el mundo", ha comentado.

Como ejemplos, ha recomendado la visita de Martos (Jaén), catalogado de bien de interés cultural de Andalucía o de Zuheros (Córdoba), considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

La coordinadora de la Asociación Vías Verdes de Andalucía, Carmen Aycart, ha destacado que las vías verdes son ya "una marca muy consolidada", ya que algunas llevan "más de 30 años en funcionamiento.

Mientras que los desperfectos por el pasado tren de borrascas se han resuelto ya en la ruta del Aceite, Aycart ha lamentado que su paso ha provocado "muchísimo daño" en la Vía Verde de las Sierras, cerca de Grazalema (Cádiz), donde tras una primera evaluación daños estos ascienden a más de un millón de euros.

Hernández ha añadido que cada año suele haber entre cien y 150 kilómetros de vías en reparación para poder ir "consolidando grandes rutas".

Ha avanzado que este año y el próximo se trabajará, entre otras, en el tramo salmantino en la Ruta de la Plata o en la ampliación de la de Compostela-Tambre-Lengüelle, que "permitirá llegar hasta Santiago de Compostela próximamente, no por el famoso Camino de Santiago, sino por una vía verde espectacular".EFEAGRO

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