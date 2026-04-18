Pueyo, baja en Casademont Zaragoza contra Spar Girona por un traumatismo en el pie derecho

Zaragoza, 18 abr (EFE).- La jugadora del Casademont Zaragoza Helena Pueyo no podrá disputar el partido por el tercer puesto de la Euroliga Femenina que el equipo aragonés disputará este domingo contra el Spar Girona (17.00 horas) en el pabellón Príncipe Felipe, de la capital aragonesa, al sufrir un traumatismo en su pie derecho.

El club informó este sábado en un comunicado de que la jugadora sufrió la lesión el miércoles, en el encuentro de cuartos de la Final a Seis que se disputa en el pabellón zaragozano, que concluyó con la victoria del conjunto aragonés ante el Basket Landes francés (53-69).

Entonces, la base comenzó un tratamiento preventivo para jugar las semifinales del viernes, en las que las rojillas cayeron frente al Galatasaray turco (63-56).

"Tras la disputa del partido de ayer, el traumatismo se ha intensificado por lo que la jugadora será baja para el encuentro de mañana. La evolución de la lesión marcará los tiempos de recuperación", finalizado el Casademont Zaragoza. EFE