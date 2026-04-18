Temas del día de EFE España del sábado 18 de abril (13:30 horas)

CUMBRE DEMOCRACIA

Barcelona - Sánchez llama a la acción a los progresistas para defender la democracia y no resignarse

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- Sheinbaum propone en Barcelona una declaración en contra de intervención militar en Cuba

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- Lula se muestra "muy preocupado" por Cuba y urge a poner fin al bloqueo sobre la isla

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- Petro: La cumbre de Barcelona plantea "una alternativa en el mundo" y no es contra Trump

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- Lula asegura que la ONU "no puede permanecer en silencio" ante lo que pasa en el mundo

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- La presidenta de Irlanda llama a "trabajar por la paz" y no normalizar la guerra

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- Boric apuesta por que la ONU sea liderada por una mujer "por primera vez en 80 años"

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- Vox acusa a Sánchez de reunirse con "los peores narcodictadores" en la cumbre de Barcelona

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FORO PROGRESISTA

Barcelona - Bolaños ve cada vez "mayor conciencia" en Europa sobre la necesidad de regular las redes

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- Ribera: "Estoy cansada de guardar silencio, debemos levantarnos frente a las tecnológicas"

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- Aagesen llama a aprovechar que "ni un centímetro" de energías renovables pasa por Ormuz

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- Cuerpo promueve junto a Mazzucato un Consejo Global para una Economía del Bien Común

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- Illa valora positivamente "todo lo que sea sentarse y hablar" para parar la guerra en Irán

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ESPAÑA MÉXICO

Barcelona - Sheinbaum asegura que "nunca ha habido crisis diplomática" entre México y España

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- Sánchez mantiene un encuentro con Sheinbaum al término de la cumbre por la democracia

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ESPAÑA VENEZUELA

Madrid - María Corina Machado: La cumbre de Barcelona muestra que la reunión con Sánchez "no es conveniente"

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- Machado dice que Delcy Rodríguez representa "el caos, la violencia y el terror"

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- Machado: Trump, el "único líder" que puso en riesgo a ciudadanos de su país por Venezuela

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PARTIDOS PP

Madrid - El PP considera a Sánchez el "último populista que tiene que caer en Europa"

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JUAN CARLOS I

París - Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Dos Hermanas (Sevilla) - Montero reivindica la "política de las cosas" ante los que buscan "distraer la atención"

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Sevilla - Adelante Andalucía quiere presentarse a las generales en las ocho provincias andaluzas

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FUERZAS SEGURIDAD

Madrid - Policías y guardias civiles piden en Madrid jubilaciones dignas y ser profesión de riesgo

(Texto enviado a las 13:15; 309 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TRABAJO INMIGRACIÓN

Madrid - La regularización elevará empleo y recaudación, sin perjudicar a nativos, según expertos

(Texto enviado a las 09:00; 733 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Pedir la regularización desde un CIE: viable sobre el papel, casi imposible en la práctica

(Texto enviado a las 10:09; 1073 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023121492)

AGRESIÓN MENOR

Málaga - Investigan una brutal agresión a un menor de 14 años en instituto de Fuengirola (Málaga)

(Texto enviado a las 11:38; 232 palabras)

SUCESOS INCENDIO

Santa Cruz de Tenerife - Una mujer fallecida y siete afectados, tres de ellos críticos, en un incendio en Tenerife

(Texto enviado a las 12:08; 421 palabras)

FÚTBOL COPA

Sevilla - Intervienen material peligroso e identifican a 91 ultras antes de Copa del Rey de fútbol

(Texto enviado a las 12:15; 419 palabras)

SUSTRACCIÓN MENORES

Madrid - La sustracción de menores aumentó un 73 % en España en la última década

(Texto enviado a las 07:30; 411 palabras)

SUCESOS PALMA

Palma - Cae en Palma una red que blanqueó unos 10 millones de una macroestafa con criptomonedas

(Texto enviado a las 10:23; 405 palabras)

GUERRA AGRICULTURA (Entrevista)

Madrid - Los agricultores prevén un 15 % menos de producción mundial ante la falta de fertilizantes

(Texto enviado a los 10:53; 692 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023419446)

SALUD ENVEJECIMIENTO (Entrevista)

València - Experta en envejecimiento: Buscamos mejorar la calidad de vida más que extender los años

(Texto enviado a las 09:48; 733 palabras) (Foto)

LIBROS RELIGIÓN (Entrevista)

Madrid - León XIV, el papa del silencio que venció la "guerra subterránea" del cónclave

(Texto enviado a las 10:30; 962 palabras)

LITERATURA JUVENIL (Entrevista)

Madrid - El escritor superventas Blue Jeans: cumplo años y la frescura se va diluyendo

(Texto enviado a las 08:30; 881 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LITERATURA PREMIOS (Entrevista)

Santiago de Compostela - Ismael Ramos, ganador del Premio O. Henry 2026: la escritura es indisociable del vivir

(Texto enviado a las 08:11; 632 palabras) (Foto)

CÓMIC SUPERMAN (Entrevista)

Granada - Superman celebra su día: Por qué suma adeptos casi 90 años después, según Jorge Jiménez

(Texto enviado a las 09:27; 774 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

XOEL LÓPEZ (Entrevista)

Madrid - Xoel López:"Hay quien muere con 90 sin haber matado a su padre; yo lo hago constantemente"

(Texto enviado a las 08:45; 753 palabras) (Foto)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - Lovecraft y el terrorífico 'Cthulhu' regresan a los videojuegos con una aventura de acción

(Texto enviado a las 09:36; 679 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:30h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la premio nobel de la paz María Corina Machado. A las 18:00 se reúne con la comunidad venezolana en España. Puerta de Sol, 7. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

17:00h.- San Sebastián.- SANIDAD PÚBLICA.- Manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por la coordinadora de plataformas OPA Herri Plataformak. (Hay movilizaciones similares en las tres capitales vascas). Boulevard.

18:00h.- Madrid.- MEDIOAMBIENTE MADRID.- Mesa Ciudadana del Árbol, Grupo de Árboles Singulares y Ecologistas en Acción Madrid convocan un paseo conmemorativo de los 20 años del 'No a la Tala'. Bulevar del Paseo del Prado, 8 (frente al museo Thyssen).

CULTURA Y TENDENCIAS

17:30h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- se celebra el Electrolatino Festival 2026. MovistarArena. (Foto)

18:30h.- TOROS SEVILLA.- Los diestros Manuel Escribano y Borja Jiménez se enfrentan, mano a mano, a seis toros de la ganadería de Victorino Martín, en el octavo festejo de abono de la Feria de Abril de Sevilla. Plaza de toros de la Real Maestranza.

19:00h.- Benidorm (Alicante).- FESTIVAL CINE.- El actor alicantino Fele Martínez recibe el premio Skyline 2026 del certamen de cortometrajes Skyline Benidorm Film Festival por una trayectoria que combina cine, televisión y teatro, y por la conexión que mantiene con el ecosistema de los festivales. Centro Cultural de Benidorm.

20:00h.- La Línea de La Concepción (Cádiz).- PREMIOS POP EYE.- Jeanette, Olga Pericet, Tomasito y Paco Clavel, entre otros nombres, son reconocidos en la XVIII edición de los premios Pop Eye que se entregan en una gala que se celebra en el Palacio de Congresos de La Línea de La Concepción (Cádiz). Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Zaragoza.- MÚSICA HEVIA.- El gaitero asturiano Hevia recala en el Teatro de las Esquinas con un concierto de su gira para celebrar el 25 aniversario de su Platinum Europe Award. Teatro Esquinas.

20:30h.- Barcelona.- ROSALÍA GIRA.- Rosalía ofrece su cuarto y último concierto en Barcelona, dentro de su gira Lux Tour 2026. Palau Sant Jordi. (Texto)

21:00h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de Dani Martín dentro de su gira '25 p*t*s años'. Navarra Arena.

EFE

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