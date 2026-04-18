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El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

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El Gobierno no otorga "ningún valor" a la petición de Manos Limpias, que ha solicitado 10 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por varios delitos de corrupción.

Fuentes del Gobierno consideran que el escrito de acusación no tiene ningún valor porque Manos Limpias es, a su juicio, un pseudosindicato ultra cuyo único objetivo es perseguir al presidente Sánchez.

En Moncloa sostienen, por tanto, que esta petición de pena de prisión, la primera solicitada contra Gómez, constata que existe una operación contra Pedro Sánchez, como viene defendiendo el Ejecutivo desde el inicio del proceso.

Como acusación popular, Manos Limpias pidió que Gómez sea condenada a 10 años y tres meses de prisión por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, después de que el instructor Juan Carlos Peinado propusiese juzgar a Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y al empresrio Juan Carlos Barrabés.

Manos Limpias permanece encuadrada en la acusación popular unificada, dirigida por Hazte Oír, quien debería presentar un escrito de acusación conjunto entre todas.

Según el escrito de acusación al que accedió Europa Press, la organización considera que Begoña Gómez "se prevalió de su condición en la Administración como esposa del presidente del Gobierno para que, por su condición, el rector de la Universidad Complutense de Madrid diera instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra para que ella pudiera dirigirla".

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